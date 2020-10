Fabrizio Corona positivo al covid 19: febbre alta da giorni e mal di gola

Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus. A darne notizia è lo stesso ex fotografo dei vip che in un video pubblicato sul suo profilo Instagram chiarisce di aver avuto febbre alta per tre giorni e di essersi svegliato venerdì mattina con un forte mal di gola. “Dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti”, afferma tra l’altro in un passaggio del filmato riferendosi all’udienza avuta martedì scorso al Tribunale di Sorveglianza di Milano dove è stato intervistato da alcuni cronisti di giudiziaria.

I guai giudiziari di Corona

Proprio giovedì, i giudici hanno deciso che Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018 per curarsi dalla sua dipendenza fisica e psicologica dalla cocaina. Per il noto ex agente fotografico non ci sono stati sconti.

loading...

Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. I giudici hanno in sostanza accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Antonio Lamanna, respingendo le istanze della difesa rappresentata dagli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra.

È lo stesso provvedimento che i giudici della Sorveglianza avevano già preso a dicembre 2019, quando fu revocata la misura dell’affidamento terapeutico alla luce nelle numerose violazione commesse dall’ex re dei paparazzi che durante quei 9 mesi non avrebbe rispettato le prescrizioni impartite dal Tribunale. Un verdetto annullato dalla Cassazione che aveva ravvisato alcuni vizi formali nelle motivazioni del provvedimento. Così la palla era tornata al Tribunale di Sorveglianza che, dopo l’udienza di martedì, ha confermato il provvedimento di revoca.

“Vedo la libertà a breve. Se mi andasse bene, a dicembre mi mancherebbero 1 anno e 8 mesi. Ora ho 46 anni, a 48 torno a essere un uomo libero. Sennò mi incazzo”, aveva detto l’altro giorno l’ex fotografo (che attualmente è in detenzione domiciliare a casa sua) prima di comparire davanti ai giudici della Sorveglianza. Ora la difesa potrà di nuovo ricorrere in Cassazione.

Corona: “Pronto a tutto”

La reazione di Corona è affidata a Instagram. In tre storie diverse pubblicate subito dopo la sentenza, Fabrizio si dice pronto a qualunque cosa. “Violazione dei principi di giustzia. Per l’ennesima volta. Ora basta! Basta! È una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto. Anche a sacrificare la mia vita. Giuro. Non sono mai stato così”. I suoi post sono seguiti da una breve dichiarazione del suo avvocato, nella quale spiega la vicenda giudiziaria dell’ex fotografo.

Commenti

commenti