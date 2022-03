Facebook consentirà temporaneamente i post che invocano la violenza contro gli invasori russi o chiedono la morte di Putin / La modifica sarà valida anche in Romania

Meta consentirà agli utenti di Facebook e Instagram in alcuni paesi di invocare la violenza contro russi e soldati russi nel contesto dell’invasione dell’Ucraina, secondo le e-mail interne viste da Reuters giovedì, come un cambiamento temporaneo nella sua politica di incitamento all’odio.

Facebook – MetaFoto: Scaligero, Dreamstime.com

La società di social media consente anche temporaneamente alcuni post che chiedono la morte del presidente russo Vladimir Putin o del presidente bielorusso Alexander Lukashenko in paesi come Russia, Ucraina e Polonia, secondo una serie di e-mail interne ai suoi moderatori dei contenuti.

A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, abbiamo temporaneamente consentito forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole, come discorsi violenti come “morte agli invasori russi”. Tuttavia, non continueremo a consentire appelli credibili alla violenza contro i civili russi “, ha affermato un portavoce di Meta in una nota.

Le richieste di morte dei leader saranno consentite a meno che non contengano altri obiettivi o non dispongano di due indicatori di credibilità, come l’ubicazione o il metodo, secondo un’e-mail, in una recente modifica delle regole dell’azienda sulla violenza e l’incitamento alla violenza. .

Le e-mail dicono che gli appelli alla violenza contro i russi sono consentiti quando il post parla chiaramente dell’invasione dell’Ucraina. Gli appelli alla violenza contro i soldati russi sono stati consentiti perché sono stati utilizzati come intermediari per l’esercito russo e hanno affermato che non si sarebbero applicati ai prigionieri di guerra.

Secondo un’e-mail, modifiche temporanee alla politica sugli inviti alla violenza contro i soldati russi si applicano in Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina.

Lo ha ordinato il regolatore Internet russo Roskomnadzor blocco di Facebook nel Paese, accusando il social network di “discriminare” i media russi.

Mosca ha anche intrapreso un’azione restrittiva contro le società tecnologiche, tra cui Twitter TWTR.N, che ha affermato di aver subito restrizioni nel paese durante l’invasione dell’Ucraina, che ha definito “operazione speciale”.