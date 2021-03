Faces of Frida: mostra online su Frida Kahlo

Le opere di Frida Kahlo direttamente a casa vostra

In tempo di pandemia, viaggiare e visitare mostre è diventato difficile. Per questo, Google ha messo a disposizione Arts & Culture un servizio totalmente gratuito che permette agli utenti di assistere virtualmente alle opere di alcuni tra i più importati artisti del nostro tempo. Per accedere, vi servirà digitare l’indirizzo: https://artsandculture.google.com/project

Come recita il titolo, proprio su questo portale, sarà presente anche una raccolta di quadri dedicati alla pittrice messicana Frida Kahlo, oltre alla possibilità di accedere (almeno a distanza) alla sua casa natale, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Il progetto è stato messo a punto da 33 musei di tutto il mondo, che hanno selezionato 800 opere tra dipinti, appunti e documenti a lei appartenuti.

Chi era Frida Kahlo

Frida Kahlo nacque il 6 luglio del 1907 a Coyoacán, un villaggio oltre la periferia di Città del Messico. Affetta da spina bifida, fin dall’adolescenza manifestò una personalità molto forte, unita a un singolare talento artistico. Aveva uno spirito indipendente e passionale, riluttante verso ogni convenzione sociale.

Un evento terribile segnò per sempre la sua vita il 17 settembre 1925, quando, all’età di 18 anni, all’uscita di scuola salì su un autobus per tornare a casa e pochi minuti dopo rimase vittima di un incidente causato dal veicolo su cui viaggiava e un tram. L’autobus finì schiacciato contro un muro. Le conseguenze dell’incidente furono gravissime per Frida, dimessa dall’ospedale, fu costretta ad un riposo forzato nel letto di casa, col busto ingessato.

Questa situazione la spinse a leggere libri sul movimento comunista e a dipingere. Il rapporto ossessivo con il suo corpo martoriato caratterizza uno degli aspetti fondamentali della sua arte. Allo stesso tempo coglie l’occasione di difendere il suo popolo attraverso la sua arte facendovi confluire il folclore messicano.

Dal 1938 l’attività pittorica s’intensifica. Per un breve periodo nelle sue opere gli elementi della tradizione messicana classica si uniscono a quelli della produzione surrealista. In ogni caso, nonostante l’accento posto sul dolore, sull’erotismo represso e sull’uso di figure ibride, la visione di Frida era ben lontana da quella surrealista. La sua immaginazione non era un modo per uscire dalla logica e immergersi nel subconscio, ma piuttosto il prodotto della sua vita che lei cercava di rendere accessibile attraverso un simbolismo.