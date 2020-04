Fai giocare il tuo cane col bastone? Ecco il pericolo

Giocare con i bastoni è da sempre uno dei passatempi preferiti dei cani, ma attenzione ai pericoli che nascondono: il monito dei veterinari

Ora come ora giocare con il nostro cagnolone in un parco sembra un’utopia, ma presto torneremo a godere della compagnia dei nostri amici a quattro zampe e a farli divertire davvero come pazzi, invece di portarli fuori solo per i bisogni.

In attesa che tutto torni alla normalità, vi consigliamo però di modificare in queste settimane di quarantena le abitudini ludiche di Fido: siete soliti lanciargli bastoni e pezzetti di legno per fargli sgranchire le zampe? Beh, quello che può sembrare un gioco innocente e al tempo stesso un passatempo divertente come pochi nasconde più di un pericolo: sono i veterinari inglesi a lanciare l’allarme invitando i padroni di casa ad accogliere comportamenti più responsabili nei confronti dei propri animali domestici.

Qualche tempo fa il famoso veterinario britannico Sean Wisley (Presidente della British Veterinary Association) ha dichiarato: “Non vogliamo che i padroni smettano di giocare con i loro cani. Il nostro compito, come medici veterinari, è quello di convincerli ad usare giocattoli adeguati per salvaguardare la salute dell’animale”.

Gli incidenti derivanti dall’uso improprio di bastoni per far giocare i cani sono parecchi: si stima infatti che in Inghilterra in media un cane al mese viene curato nei 5000 ambulatori veterinari per ferite causate da pezzi di legno.

Schegge, chiodi e ruggine sono i pericoli principali per i nostri cani che, presi dalla foga del momento, potrebbero rimanere infilzati, ingoiare il pezzo di legno o riportare escoriazioni anche profonde.

Spesso le ferite da bastone non sono immediatamente visibili, così oltre al dolore fisico, il cane può andare incontro a gravi infezioni prima che il padrone lo porti dal veterinario: meglio farlo giocare con ossi, palline (ovviamente non troppo piccole), frisbee e corde in plastica omologata (

