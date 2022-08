Fare Rafting è pericoloso? Ecco la verità

Se sei un appassionato di sport acquatici, se ti piacciono le situazioni adrenaliniche, sappi che c’è uno sport che fa sicuramente al caso tuo: il rafting. Ne hai mai sentito parlare?

Che cos’è il rafting

È uno sport divertentissimo e per farlo si usano dei grandissimi gommoni che vanno giù per fiumi e torrenti. Il termine rafting, infatti, viene dall’inglese “to raft ” che letteralmente sta a significare “navigare sopra una zattera“.

Nel caso del rafting ad essere usato non sarà una zattera ma un gommone con caratteristiche particolari, che gli permettono di non andare a fondo e di drenare l’acqua in automatico. Per poter fare rafting è necessario indossare l’attrezzatura rafting più idonea e avere le pagaie, ovvero, i remi per poter direzionare il gommone. Questi ultimi vi verranno forniti insieme al gommone dagli dagli addetti.

Il rafting è uno sport che viene praticato in gruppo, i percorsi sono molteplici e, dunque, anche il livello di difficoltà cambia in base al luogo e a ciò che si vuole fare. I percorsi più semplici sono adatti anche ai bambini che devono avere almeno 6 anni per potersi imbarcare.

Su ogni comune sono presenti una o due guide esperte che avranno il compito di manovrare il gommone. Questo chiaramente non vuol dire che il resto del gruppo resterà semplicemente a guardare, anzi, avrà direttive specifiche da parte del responsabile che dovrà seguire alla lettera.

Come si fa E cosa serve per fare rafting

Per fare rafting non sono richieste particolari competenze, sarà necessario salire sul gommone attenendosi scrupolosamente a quanto detto dalle guide, prima di salire sul gommone, relativamente ad esempio al come usare la pagaia o come comportarvi nel caso in cui cadiate in acqua. Questo perché, come vi abbiamo già detto, su ogni gommone saranno presenti una o più guide che vi condurranno lungo il percorso. Per quanto riguarda l’abbigliamento sarà necessario indossarne uno idoneo che vi verrà fornito dall’ente in cui avete deciso dove fare rafting.

L’attrezzatura è composta da una muta, generalmente in neoprene, che vi permetterà la giusta copertura termica, un casco a protezione della testa, una corda, che servirà per recuperarvi nel caso che abbiate in acqua, e un salvagente a norma.

L’abbigliamento consigliato da portare da casa e composto da un costume da bagno, una felpa, un telo, dei calzini e un cambio asciutto da poter usare all’occorrenza dopo aver fatto rafting.

Rafting pericoloso?

In molti si chiedono se c’è pericolo nel fare rafting. La risposta, ovviamente, non può essere univoca questo perché bisogna capire qual è il contesto in cui si opera. Come avete visto nelle righe precedenti per fare rafting non occorrono particolari competenze, questo dunque, non fa del rafting, uno sport pericoloso. Questa affermazione è ancor più vera se si pensa che il rafting non si fa mai in solitaria e, in caso di inesperienza, esistono tantissimi percorsi facili da poter praticare anche con i bambini. Dunque, ogni percorso avrà un livello di preparazione e difficoltà differenti.

Dove fare rafting in Italia

In Italia il rafting è piuttosto diffuso soprattutto nel nord del paese. Tuttavia, il rafting non si può praticare solo al nord, sulla Dora Baltea o sul fiume Brenta, esistono percorsi di rafting in tutto il paese.