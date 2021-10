Fariba Tehrani: chi è, età, Isola dei Famosi, figlia Giulia Salemi, morte fratello

Fariba Tehrani è un’imprenditrice che gestisce un centro benessere in provincia di Piacenza. Ha trascorso la sua vita lontana dai riflettori, ma la notorietà non ha tardato ad arrivare, vista la popolarità della figlia, la famosa influenza e modella Giulia Salemi. Nel 2015, partecipa e vince il reality, Pechino Express, dove partecipa in coppia con sua figlia, per poi continuare a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo da sola, partecipando nel 2020 al reality L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasy. Fariba, di origini iraniane, è stata sposata con un poliziotto italiano, il padre di giulia, da cui si è separata nel 2009.

Fariba Tehrani – dettagli informazioni

Nome: Fariba

Cognome: Tehrani

Età: 59 anni

Data di nascita: 9 maggio 1962

Segno Zodiacale: Toro

Luogo di nascita: Tehran (Iran)

Professione: Imprenditrice e personaggio televisivo

Figli: Giulia Salemi

Profilo Instagram ufficiale: @faribatehraniofficial

Fariba Tehrani chi è, età, vita privata

Fariba Tehrani è nata in Iran, a Teheran, il 9 maggio 1962. Ha 59 anni e attualmente vive in provincia di Piacenza. Fariba giunge in Italia non appena raggiunta la maggiore età si innamora di Mario Salemi, un poliziotto italiano. I due si sposano nel giro di pochissimo tempo e dalla loro unione nasce Giulia, conosciuta per essere una nota influencer e aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo pochi anni però il loro matrimonio finisce, ma nonostante la separazione decidono di rimanere in buoni rapporti per il bene della figlia. Fariba e Giulia non hanno mai nascosto i loro dissapori passati, un rapporto molto altalenante che adesso sembra aver ritrovato un equilibrio.

Fariba Tehrani carriera

Fariba Tehrani è un’imprenditrice che gestisce un centro benessere in provincia di Piacenza. Ha trascorso la sua vita lontana dai riflettori, ma la notorietà non ha tardato ad arrivare, vista la popolarità della figlia, la famosa influenza e modella Giulia Salemi. Nel 2015, partecipa e vince il reality, Pechino Express, dove partecipa in coppia con sua figlia, conquistando il terzo posto. Dopo questa esperienza, Fariba, continua a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo da sola, partecipando nel 2020 al reality L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasy.

Fariba Tehrani morte fratello

Fariba è stata colpita da una tragedia proprio lo scorso mese, la tragica e improvvisa scomparsa del fratello, Abdolhamid Mohammad Tehrani. Fariba ha annunciato la tragedia con un post sul proprio profilo instagram, spiegando che non si conoscono le cause della morte, si ipotizza una correlazione con il covid-19, visto che il fratello sembrava essere stato contattato, nonostante il vaccino fatto un paio di mesi prima.

Fariba Tehrani figlia

Giulia Salemi, classe 1993, è un personaggio televisivo, conduttrice televisiva e modella italiana. Di origine italo-persiana, è nata a Piacenza, dal poliziotto Mario Salemi e dall’estetista iraniana Fariba Tehrani, che si separano nel 2009. Giulia, ha alle spalle una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Partecipa e vince il reality, Pechino Express 2015, dove in coppia con sua madre, diventa una concorrente della terza edizione del Gf Vip, dove conosce e inizia una relazione con Francesco Monte, per ripeter poi l’esperienza al Grande Fratello VIP 5, dove nel frattempo è tornata single e conosce e si innamora di Pierpaolo Pretelli, suo attuale fidanzato.