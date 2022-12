Farmacie online, nel 2022 superate le 1.300 autorizzazioni

Le farmacie online rappresentano una categoria di e-commerce in forte crescita nel nostro paese. L’attività di questa particolare tipologia di shop digitale è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, che recepisce la direttiva comunitaria 2001/83/CE sancendo il divieto di vendere “a distanza” farmaci per i quali è prevista la prescrizione medica obbligatoria. Le farmacie online, come www.anticafarmaciaorlandi.it, possono infatti vendere solo farmaci da banco o senza obbligo di prescrizione, previa l’autorizzazione del Ministero della Salute. Ciò nonostante, da quando sono effettivamente operative sul territorio italiano, le farmacie online hanno fatto registrare una crescita notevole, a dimostrazione di quanto i consumatori italiani si servano sempre più spesso degli e-commerce di questo tipo.

Oltre 100 le autorizzazioni nel 2022

A testimoniare la buona salute di cui gode il settore delle farmacie online basta citare i dati pubblicati lo scorso novembre dal portale Farmakom; ogni anno, in Italia, il numero degli e-commerce autorizzati alla vendita di farmaci SOP-OTC cresce del 33%. Nei primi nove mesi del 2022, il Ministero della Salute ha autorizzato 153 nuovi esercizi commerciali; di conseguenza, sono 1353 le farmacie e le parafarmacie online attive in Italia. Come spiega la nota di Farmakom, “i registri ministeriali non tengono conto di quella moltitudine di farmacisti che scelgono altre strade per digitalizzare la propria attività”; in altre parole, il computo non include altre soluzioni approntate dalle farmacie fisiche autorizzate per integrare il negozio fisico con canali di vendita digitali (app, profili social o siti web).

Campania prima per numero di farmacie online

I dati Farmakom confermano il primato della regione Campania per quanto concerne le farmacie online autorizzate (255); al secondo posto si piazza la Lombardia (162 esercizi attivi) mentre il Piemonte completa il podio grazie ai 134 e-commerce che esercitano sul territorio regionale. Al quarto posto si posiziona l’Emilia-Romagna (105 farmacie online autorizzate); a chiudere invece la classifica vi sono il Trentino Alto Adige (9), il Molise (6) e la Valle d’Aosta (2).

“I farmacisti delle prime cinque regioni” – sottolinea Farmakom – “si sono imposti sul settore fin dall’inizio, registrando già numeri importanti nel corso del primo anno e iniziando immediatamente a gettare le fondamenta per la forte posizione sul mercato che detengono oggi”.

Il dato sulle farmacie online non rispecchia quello degli esercizi fisici autorizzati; la Lombardia, seconda per numero di e-commerce, è la regione italiana che conta il maggior numero di farmacie e parafarmacie attive (3788), ma solo il 4,2% ha scelto di approdare online. Discorso inverso, invece, per la Campania che, a fronte di un numero minore di attività offline (2477) registra una percentuale di presenza digitale nettamente superiore (oltre il 10% del totale).

I fattori di crescita dell’e-commerce

In origine, le farmacie online hanno intercettato una nicchia di consumatori formata principalmente da coloro i quali preferivano lo shopping digitale per motivi di privacy (svariati e-commerce di questo tipo, infatti, vendono prodotti quali contraccettivi, prodotti per l’igiene intima e così via).

Contemporaneamente, negli ultimi anni sono radicalmente cambiate le abitudini di acquisto da parte dei consumatori, i quali hanno preso ad affidarsi in maniera sempre più massiccia allo shopping online. Di conseguenza, questo trend ha riguardato di riflesso anche le farmacie digitali, che hanno beneficiato dell’onda lunga del boom dell’e-commerce.

Per quanto riguarda poi, in dettaglio, il settore dei farmaci acquistabili a distanza, la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un impulso notevole all’ulteriore sviluppo delle farmacie online. Coloro i quali hanno dovuto affrontare un periodo di quarantena o isolamento precauzionale hanno potuto acquistare igienizzante, mascherine ed altri presidi farmaceutici comodamente da casa, in maniera semplice e veloce, nel rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria.