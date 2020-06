Fase 3, il piano di Colao (in 6 punti) consegnato a Conte: infrastrutture, aziende, turismo.

Dopo due mesi di lavoro il comitato di esperti guidato dal manager Vittorio Colao, voluto da Conte per suggerire strategie sia per la gestione della fase successiva al Covid sia per la ripresa economica del Paese, ha presentato al capo del governo i risultati del lavoro svolto.

Si compone di 120 schede e di approfondimenti suddivisi in 6 settori: Imprese e Lavoro, Infrastrutture e ambiente, Turismo, Arte e Cultura, Pubblica amministrazione, Istruzione, Ricerca e competenze, Individui e famiglie.

Il lavoro della task force potrebbe costituire una fonte della sintesi che il presidente del consiglio sta mettendo nero su bianco in queste ore in vista degli Stati generali dell’economia che inizieranno giovedì a Villa Doria Pamphili. Dovrebbe essere anche presentato ufficialmente nelle prossime ore, mentre le opposizioni chiedono che diventi pubblico, in modo da essere consultato da tutti gli italiani.

Dalla digitalizzazione al rientro dei capitali all’estero

Fra le proposte della task force guidata da Colao, c’è sicuramente un capitolo dedicato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, uno al rientro dei capitali dall’estero, un altro all’emersione del risparmio privato nelle cassette di sicurezze, un altro ancora sulla previsione di schemi più semplici e più vicini alla normativa europea per la messa in opera degli appalti e degli investimenti pubblici. Nei giorni scorsi, sempre smentiti, sono circolate voci su presunti dissapori fra lo stesso Colao e il capo del governo sull’utilizzo del rapporto stesso.

Le infrastrutture

A partire dall’alta velocità e fino ad arrivare, forse, al tanto citato nel corso degli anni Ponte sullo Stretto. Passando per la digitalizzazione dell’intera penisola. Il rapporto della task force guidata da Colao individua nelle infrastrutture di «interesse nazionale» un elemento imprescindibile per il rilancio. Per queste viene proposta una procedura ad hoc che consenta lo snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere.

Gli incentivi per far rientrare in Italia le imprese

Il rapporto punta molto anche sul versante delle imprese, con un potenziamento della green economy e una serie di azioni (come gli aiuti fiscali) per invogliare le imprese italiane che hanno produzione all’estero a rientrare. Per rilanciare il mondo del lavoro, non si può prescindere dal sostegno all’occupazione femminile, segmento che più di tutti ha pagato durante la pandemia in termini di perdita di posti di lavoro.

Le riforme

Molte le riforme proposte, dall’abuso d’ufficio al l’aumento al 30% dell’anticipazione concessa all’appaltatore di lavori pubblici, fino allo snellimento per le autorizzazioni per l’edilizia privata e per le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Fondo per lo sviluppo

Il sostegno all’economia dovrebbe passare attraverso la creazione di un Fondo per lo sviluppo. Stato, regioni, province, comuni conferiranno al Fondo immobili, partecipazioni in società quotate e titoli. Rumors parlano anche della possibilità di attingere a parte delle riserve auree di Bankitalia.

