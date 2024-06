Febbre Oropouche, cos’è? Sintomi, cure, il primo caso in Italia

La Febbre Oropouche, una malattia virale poco nota trasmessa dai moscerini del genere Culicoides. Questa malattia, come detto poco conosciuta, ha destato parecchia preoccupazione in tutto il mondo. Ma come si manifesta esattamente? Come evitarla? Scopriamolo insieme

Febbre Oropouche: come si trasmette

La Febbre Oropouche è causata dal virus Oropouche (OROV), identificato per la prima volta in Brasile negli anni ’50. Questo virus, trasmesso attraverso le punture di zanzare, provoca sintomi simili a quelli della normale influenza. Il soggetto colpito quindi manifesterà febbre, mal di testa, dolori muscolari e articolari.

Casi di Febbre Oropouche sono noti soprattutto in America Latina, ma da poco sono emersi casi anche in altre parti del mondo, inclusi alcuni paesi europei.

Anche il “Bel Paese” ha registrato il suo primo caso in Veneto. Questa scoperta solleva preoccupazioni sulla possibile diffusione della malattia. Medici e studiosi in genere stanno studiando in ogni caso il Morbo al fine di tenerlo sotto controllo, evitando la diffusione “pandemica” come avvenne per il Coronavirus

I sintomi

I sintomi della Febbre Oropouche possono essere di forma lieve o grave. Chi ne è rimasto contagiato, generalmente svilupperà i primi segnali già dopo poche settimane, parliamo di un paio circa.

Al momento non esiste un trattamento specifico ne un vero e proprio vaccino e la terapia si concentra sul controllo dei sintomi, come il riposo e l’assunzione di antidolorifici. Per sviluppare una risposta immunitaria potente tanto da raggiungere, come per il Covid la suddetta immunità di gregge ci vorrà sicuramente qualche anno

Febbre Oropouche, come evitarla?

Data la natura della trasmissione attraverso le zanzare, è importantissimo adottare misure preventive contro la malattia. Usare repellenti per insetti, indossare vestiti a maniche lunghe e riparare le finestre con zanzariere saranno le nostre armi migliori.

Inoltre, è importante evitare le zone dove si sa che ci sono zanzare “a caccia di sangue”, specialmente durante le ore serali e notturne.

La Febbre Oropouche rappresenta una minaccia emergente, ma rimanere informati e adottare misure preventive adeguate può contribuire a ridurre il rischio di contrarla.