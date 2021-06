Federico Balzaretti: chi è il marito di Eleonora Abbagnale? Età, figli, carriera

Federico Balzaretti è un ex calciatore italiano, che ora ricopre il ruolo di dirigente sportivo. Inizia la sua carriera all’età di sei anni nelle giovanili del Torino, fino a indossare maglie di importanti squadre di serie A. Federico ha avuto una lunga relazione con Jessica Gasparin dalla quale ha avuto due figlie: Lucrezia, nata nel 2006, e Ginevra Vittoria, nata nel 2008. La loro relazione dopo alcuni anni termina e, attualmente, l’ex calciatore è sposato con la ballerina di danza classica Eleonora Abbagnato. I due si sono sposati nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo, nel 2011, e alle due figlie di Balzaretti, si sono aggiunti anche Julia e Gabriel, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Chi è Federico Balzaretti

Nome: Federico

Cognome: Balzaretti

Data di nascita: 6 dicembre 1981

Luogo di nascita: Torino

Età: 39 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Partner: Eleonora Abbagnato (2011 a oggi)

Figli: Lucrezi Balzaretti, Ginevra Balzaretti, Julia Balzaretti, Gabriel Balzaretti

Professione: ex calciatore e dirigente sportivo

Biografia

Federico Balzaretti è nato a Torino il 6 dicembre nel 1981, e proprio li inizia la sua carriera nel mondo del calcio. Esordisce a 6 anni, nelle giovanili del Torino. Sempre con la maglia della sua città, il 14 settembre 2002 giocherà, in serie A, contro l’Inter. Nel corso degli anni veste diverse maglie, tutte di importanti squadre, tra cui Juventus, Roma e Fiorentina. Non manca anche la convocazione in Nazionale. Federico, è comunque, molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che è stato legato per diversi anni a Jessica Gasparin dalla quale ha avuto due figlie: Lucrezia, nata nel 2006, e Ginevra Vittoria, nata nel 2008. E poi, terminata questa relazione, si è innamorato della ballerina di danza classica, Eleonora Abbagnale. I due, dopo essersi sposati, il 13 giugno 2011 nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo, sono diventati genitori di Julia, nata il 24 gennaio 2012, e Gabriel, nato a Roma, il 3 gennaio 2015. Il 21 luglio 2012 diventa cittadino onorario di Pezzana, paese dei suoi genitori.

Carriera

Federico Balzaretti, appassionato sin da piccolo al mondo del calcio, inizia a vestire la sua prima maglia quando ha solo 6 anni, giocando nelle giovanili del Torino. La sua carriera è stata in continua evoluzione, dalle maglie del Varese e del Siena a quella della Nazionale Italiana. Nel mentre, scende in campo con squadre di serie A, come Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma. Il 12 agosto 2015, interviene con una conferenza stampa, per annunciare il suo ritiro dal mondo calcio giocato, aggiungendo però che sarebbe comunque rimasto nel settore, entrando a far parte della dirigenza della Roma, per occuparsi dei ragazzi ceduti in prestito. Balzaretti si affaccia anche al mondo della tv, partecipando come ospite per i canali Premium Calcio e su Rai 1. A giugno del 2019, dopo 7 anni di dirigenza, lascia la Roma per entrare a far parte della squadra di DAZN come opinionista.

Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato

Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato sono sposati dal 13 giugno del 2011. La cerimonia è avvenuta nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Federico ed Eleonora si sono conosciuti a Palermo grazie al loro parrucchiere, entrambi avevano lo stesso. Per Federico è stato un colpo di fulmine, e da quel giorno ha fatto di tutto per conquistare la sua Eleonora. Dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione, Federico Balzaretti ha chiesto alla ballerina di sposarlo, accendendo circa 3000 candele nella mansarda di Montmartre nella quale viveva Eleonora.