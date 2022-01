Federico Fashion Style: chi è, età, moglie e figlia, vero nome, carriera, prezzi salone

Salone Federico Fashion Style e carriera

Federico inizia sin da piccola a mostrare la sua passione per le acconciature, iniziando per gioco a sistemare i capelli di alcune bambole. Una passione, accompagnata anche da tanto talento, tanto che una volta diventato maggiorenne e terminati gli studi inizia a lavorare come aiuto parrucchiere in un negozio di un amico di famiglia. Da lì, Federico non si arrende e apre il suo primo negozio proprio ad Anzio, sua città natale. Il suo talento lo porta anche ad aprire anche altri due negozi a Milano, in Sardegna e nella capitale. Ma questo, per Federico è solo l’inizio, infatti digitando sul web Federico Fashion Style saloni eccone spuntare anche molti altri. Oggi, Federico è un famoso e affermato hair stylist e vanta tra i suoi clienti moltissimi vip.

Federico Fashion Style moglie e figlia

Federico è sposato e ha compagna una figlia. La sua compagna si chiama Letizia e hanno una figliadi nome Sophie Maelle, di tre anni.

Federico Fashion Style prezzi salone

I prezzi per chi decide di avventurarsi presso uno dei suoi saloni, ovviamente non sono bassi. Ma, nonostante questo, sono molte le persone che si affidano alla sua professionalità. Sul suo sito, postato sulla sua pagina instagram ufficiale, è possibile conoscere tutti i trattamenti, accessori e idee regalo che è possibile prenotare e acquistare presso il suo salone.