Federico Fellini: mostra sul regista alla biblioteca di Foggia, fino al 27 febbraio 2021

Foggia rende omaggio a Federico Fellini

Fino al 27 febbraio 2021, presso la Biblioteca La Magna Capitana di Foggia, sarà possibile assistere a diversi incontri, in collaborazione con il Foggia Film Festival, incentrati sul regista Premio Oscar Federico Fellini. Gli appuntamenti saranno diretti da Pino Bruno.

Gabriella Berardi, Direttrice della Biblioteca, ha parlato così della kermesse:

Nell’ambito della sezione ‘Omaggi’ del Festival, infatti, la biblioteca allestisce un’esposizione nell’area d’ingresso, per celebrare il centenario della nascita del grande artista. Siamo sempre lieti di partecipare ad una delle manifestazioni culturali più vivaci del nostro territorio. Attraverso i documenti della Biblioteca, ricostruiremo la vita artistica di Fellini, dai primi passi come disegnatore e vignettista ai grandi successi come sceneggiatore e regista, ma anche scrittore, fino alla Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1960 per La dolce vita e al Premio Oscar alla Carriera, appunto, oltre ad una lunga serie di nomination, ai David di Donatello, ai Nastri d’Argento e ad altri premi internazionali.

Per poter partecipare alla mostra è necessaria la prenotazione, effettuabile chiamando al numero: 0881.706.413 oppure scrivendo una mail all’indirizzo: info@lamagnacapitana.it

Chi era Federico Fellini

Federico Fellini (Rimini, 20 gennaio 1920 – Roma, 31 ottobre 1993) è stato un regista, sceneggiatore, fumettista, attore e scrittore italiano.

Considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema, nell’arco di quarant’anni – da Luci del varietà del 1950 a La voce della Luna del 1990 – ha “ritratto” in decine di lungometraggi una piccola folla di personaggi memorabili. Ha lasciato opere ricche di satira e velate di una sottile malinconia, caratterizzate da uno stile onirico e visionario. I titoli dei suoi più celebri film – I vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, 8½ e Amarcord – sono diventati dei topoi citati, in lingua originale, in tutto il mondo.

Inoltre, La strada, Le notti di Cabiria, 8½ e Amarcord hanno vinto l’Oscar al miglior film straniero. Candidato 12 volte al Premio Oscar, per la sua attività da cineasta gli è stato conferito nel 1993 l’Oscar alla carriera. Ha vinto inoltre due volte il Festival di Mosca (1963 e 1987), la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1960 e il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1985.