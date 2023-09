Federico Quaranta,Chi è l’ex marito di Simona Branchetti: età, carriera, vita privata, figli, curiosità

Federico Quaranta è una figura di spicco nel mondo della televisione italiana, noto per la sua versatilità e la sua passione per l’enogastronomia.

Nato il 27 marzo 1967 a Genova, ha conquistato il cuore del pubblico grazie al suo carisma e alla sua competenza.

L’incredibile carriera di Federico Quaranta: conosciamolo meglio

Federico Quaranta inizia la sua carriera nel 2003 su Rai Radio 2 con “Decanter”, il primo programma radiofonico italiano dedicato esclusivamente all’enogastronomia.

Nel 2005, fa parte del franchise di “Linea Verde”, conducendo prima “Linea Verde Orizzonti” e poi diversi spin-off. La sua versatilità lo ha portato anche a condurre programmi mattutini come “Magica Italia, Turismo e Turisti” su Rai1 nel 2009 e “Fuori di Gusto” su La7 nel 2012, affiancato da Vladimir Luxuria.

Dal 2013 al 2018, Federico Quaranta è una presenza fissa ne “La Prova del Cuoco”, affiancando Antonella Clerici e, in seguito, prendendo le redini del programma per dieci appuntamenti. Continua a stupire il pubblico con la sua passione per la gastronomia conducendo programmi come “Estate in Diretta” nel 2014 e “Mezzogiorno Italiano” nel 2015.

Nel 2020 è al timone di “E la Chiamano Estate” e debutta come autore e conduttore de “Il Provinciale”. Dal 2022, si occupa del programma “Top” su Rai2 e nell’estate del 2023 presenta “Linea Verde Explora” su Rai1.

Vita privata di Federico Quaranta

Federico Quaranta, dal 2008 al 2012, è stato sposato con la giornalista del Tg5, Simona Branchetti, con la quale ha mantenuto un rapporto amichevole anche dopo la fine del matrimonio.

Attualmente, è legato a Giorgia Iannone de Sousa, modella e scrittrice di origini angolane, con la quale ha avuto una figlia di nome Petra nel 2018.

Curiosità

Federico Quaranta ha una serie di interessi che vanno oltre la sua carriera televisiva e radiofonica.