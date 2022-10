Federippi, chi è? Influencer, Pechino Express, twitter

La trasmissione Pechino Express sta registrando il record di ascolti per il suo format molto giovanile e per le sue idee che trovano riscontro in un pubblico che chiede una tv meno volgare e trash, per far posto a programmi di un certo livello culturale. Pechino Express rientra pienamente in queste richieste, in quanto , attraverso le vicissitudini di personaggi più o meno famosi, fa conoscere al pubblico la bellezza di paesi che hanno meraviglie nascoste tutte da visitare. Grazie al programma nazioni come l’ Uzbekistan, il Kazakistan e così via, vengono esplorati da cima a fondo sia nelle capitali sia nei posti più rurali, restituendoci immagini di straordinaria bellezza che sollecitano gli interessi dei viaggiatori più incalliti. Nella trasmissione sono emersi volti nuovi i quali si stanno imponendo all’ attenzione delle tv nazionali. Uno di questi è sicuramente Federica Fabrizio, molto impegnata anche sui social, con un profilo twitter tra i più visti sulla piattaforma.

Federica Fabrizio, biografia

Federica Fabrizio, in arte Federippi, nasce a Matera nel 1996. Nota influencer e molto impegnata nel campo del sociale, Federippi è la compagna di Giorgia Soleri nella trasmissione Pechino Express; un programma che sta riscuotendo un meritato quanto inaspettato successo. La Federippi si è trasferita da giovanissima a Roma, dove ha potuto vivere quella esperienze che l’ hanno portata ad essere molto impegnata nel sociale. Nella capitale lavora in uno studio che sviluppa tecnologie per affrontare al meglio situazioni di disabilità. La ragazza, ripetiamo, è molto attiva nel sociale e in una recente intervista ha affermato che, sulla base delle sue esperienze dirette, si è resa conto che il mondo non andava “nella direzione giusta”. Da qui il suo impegno continuo per scovare situazioni di disagio e cercare di trovare le soluzioni più giuste. Ha un profilo twitter tra i più attivi e su Instagram ha circa 60 mila followers. La sua crescita professionale e documentata giorno dopo giorno sulle piattaforme social, come una sorta di “diario di bordo”, cui tutti possono accedervi ed eventualmente identificarsi.

Le lotte nel sociale

In questa sorta di resoconto quotidiano, in cui documenta le sue esperienze, Federippi si definisce, a ragione, una “femminista guastafeste”. Questa definizione trova riscontro nella sua continua lotta nei confronti degli stereotipi e le ingiustizie nel sociale, con un’ ironia e una fermezza che sono tipiche del personaggio.

La partecipazione al programma

Federippi ha annunciato la sua partecipazione al programma Pechino Express 2023. Una notizia che è stata accolta molto bene dai suoi fan, in quanto le consente di avere una visibilità maggiore e di accrescere la sua popolarità. L’ annuncio è stato dato con un tono molto schietto e ironico, dichiarando che si tratta di “un lavoro duro che qualcuno deve pur fare, con lo zaino in spalla”. La ragazza ha rimarcato il carattere “esplorativo” del programma che sta raccogliendo sempre più consenso nei palinsesti televisivi. Le sue storie di posti letto tra i più improbabili, così come immagini meravigliose in posti tra i più incredibili al mondo, stanno facendo già proseliti, con gli utenti che seguono con sempre più interesse le sue avventure documentate e aggiornate quotidianamente.