Fedez completamente nudo su Instagram insieme a Luis Sal

Fedez in queste ore è tornato a far parlare di se’. Indossa solo un paio di calzini, e si copre le parti intime con un po’ di muschio. Il cantante sui social ha ancora una volta stupito tutti provocando posando senza niente sopra e mettendo in bella mostra tatuaggi e muscoli. Vicino a lui, sempre senza niente sopra, non c’è la sua bella moglie Chiara, ma l’amico Youtuber Luis Sal.

Dietro alla foto irriverente e inaspettata c’è il lancio di un nuovo progetto dei due, il podcast “Muschio Selvaggio”.

loading...

Il rapper e Luis posano insieme, senza nascondere un leggerissimo imbarazzo, con le mani piene di muschio a coprire le parti intime, riscuotendo ugualmente il consenso di tantissimi fan.

Commenti

commenti