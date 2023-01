Fedez ride sul caso Emanuela Orlandi: pioggia di critiche sui social

Nel corso del podcast Muschio Selvaggio, il rapper Fedez ha fatto una battuta piuttosto infelice su Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa misteriosamente a Roma il 22 giugno 1983. La frase del cantante ha provocato una polemica, poiché Fedez ha riso di gusto sulla questione. Questa uscita infelice non è stata apprezzata da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che ha risposto al rapper attraverso i social. Finora, nonostante le ricerche, la Orlandi non è mai stata trovata e il caso rimane ancora un mistero.

Black humor o immaturità?

Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto con successo da Fedez e dal videomaker Luis Sal, si è parlato di diversi temi, tra cui la scomparsa di Emanuela Orlandi. Tutti conoscono la storia della sparizione della ragazza, avvenuta nella Capitale il 22 giugno 1983. Prima di affrontare la questione, Fedez ha voluto sottolineare che la ragazza non è mai stata ritrovata e che si continua a cercarla. La notizia ha suscitato una fragorosa risata tra il pubblico. Recentemente, Netflix ha prodotto una docuserie dedicata proprio alla storia della Orlandi.

Gli utenti dei social si sono indignati a seguito della “battuta” pronunciata da Fedez durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio. Si tratta di una discussione riguardante l’inchiesta riaperta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta nel 1983 a Roma, e su cui la giustizia vaticana ha deciso di riesaminare le indagini. Fedez, parlando con Luis Sal e Gianluigi Nuzzi, giornalista di Quarto Grado, ha fatto una battuta che ha suscitato grande indignazione tra gli utenti dei social. La vicenda di Emanuela Orlandi è stata anche trattata nella serie Netflix “Vatican Girl” diretta da Mark Lewis.

Le scuse di Fedez a Pietro Orlandi

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, che da sempre si sta battendo per scoprire la verità sulla scomparsa della sorella, ha minimizzato le critiche nei confronti dell’intervento di Fedez ritenendolo un semplice “momento di immaturità“. Pietro afferma di aver dovuto subire comportamenti ben peggiori, dolenti e malafede, nel corso dei tanti anni dalla scomparsa di Emanuela. Nonostante ciò, Pietro sottolinea che è dispiaciuto per quello che è successo. Tuttavia, spera che l’episodio non sia stato intenzionale o frutto di mancanza di rispetto.

L’uomo ha poi riferito che il cantante Fedez si è scusato con lui per aver commesso un errore durante la trasmissione di Muschio Selvaggio. Il rapper ha spiegato che non aveva alcuna intenzione di essere offensivo. Pietro ha ammesso di essersi sentito male nell’istante in cui è accaduto, ma ha apprezzato che Fedez abbia capito di aver sbagliato e si sia scusato.

Gli insulti sui social

Fedez è stato anche al centro di una tempesta di critiche e insulti su Twitter, salendo al primo posto nella lista dei trending topics. La sua condotta non è stata molto apprezzata dai suoi fan. Questi ultimi, infatti, non ritengono che si tratti di black humor, bensì di semplice ignoranza. La comunità social ha espresso disapprovazione nei confronti dell’artista, chiarendo che ci sono cose che non possono essere trasformate in battute, soprattutto quando si tratta di argomenti controversi. Per questo motivo, molti hanno richiesto che Fedez si scusasse pubblicamente ed adottasse un comportamento più rispettoso nei confronti delle persone.