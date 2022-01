Fermenti lattici candida, servono davvero? Opinioni e rimedi naturali

I fermenti lattici candida vengono utilizzati per contrastare l’insidiosa infezione intima che colpisce indistintamente sia uomini che donne. Ma funzionano davvero?

Cos’è la candidosi

È bene iniziare dicendo che la candida è un elemento naturale facente parte della nostra flora microbica intestinale. Se ne sta lì tranquilla e beata senza recare alcun danno all’organismo ma anzi concorre al suo benessere. E allora come viene la candida?

A rovinare l’omeostasi è un fungo che fa proliferare in modo esponenziale i componenti della candida stessa trasformandola in candida albicans. Le cause candida sono quindi un malfunzionamento del sistema microbiotico intestinale.

Lo stesso nome per indicare per la candida donna sono la candida vagina, la candida vaginale, la candidosi vaginale, candida femminile e candida donne. In generale si nomina la candidosi intestinale mentre per gli uomini viene chiamata candidosi maschile. Appurate le candida cause andiamo al passaggio “candida come curarla”.

Curare la candida

Il primo passo è quello di fare una diagnosi da uno specialista, il ginecologo, che ti darà tutti gli insegnamenti su come si cura la candidosi. Bisogna specificare fin da subito, però, quanto sia difficile curare la candida perché la stessa si alimenta per mezzo dei lieviti, trasformati in zuccheri, che vengono ingeriti dall’organismo.

La cura candida parte in prima linea con l’assunzione limitata di prodotti lievitanti come la pizza, il pane e più in generale i carboidrati. Ti aiuterà a combattere il problema il consumo di frutta e verdura.

Purtroppo esiste anche la candida recidiva e non è detto che una volta sconfitta o trovati i rimedi candida efficaci, la stessa non si ripresenti. Ma allora come curare la candida?

Candida rimedi

Si può curare la candida assumendo due medicinali specifici:

gli ovuli candida;

i fermenti lattici vaginali.

Gli ovuli per candida contengono dei principi attivi che contrastano l’infezione. Agiscono nel locale e quindi sono molto efficaci. Una volta inseriti all’interno della vagina si sciolgono grazie al calore naturale e disperdono i componenti disinfettando il tratto. Funzionano al meglio per le candide leggere ma non per quelle recidive.

I fermenti lattici per candida mantengono stabile l’equilibrio del PH all’interno della vagina, ripristinando così i valori normali. Come si cura la candida con i fermenti lattici candida? Semplicemente ingerendo i fermenti in pastiglie, polvere o liquidi per un tempo limitato. Questa soluzione è ottima anche per curare la candida recidiva.

Candida rimedi naturali

I rimedi naturali candida esistono e sono efficaci. Se gli ovuli o i fermenti lattici candida non vi aggradano è possibile fare una ‘candida cura’ (scusate il gioco di parole) o più nello specifico una candida albicans cura con dei prodotti naturali.

I più usati sono l’aglio considerato un antibiotico naturale e il succo di aloe vera che depura l’organismo e quindi anche l’intestino. Fra le spezie troviamo la cannella che pulisce grazie alle sue qualità antisettiche e la curcuma che possiede delle fantastiche anti-fungine.

Proprio quello che serve per contrastare la proliferazione dei batteri. Per rendere la cura ancora più efficace vi consiglio di creare un miscuglio tra rimedi naturali e farmaceutici, e di limitare il consumo di prodotti lievitanti.