Ferrara come vendere una casa a distanza

Hai ereditato una casa da un parente nella bellissima città estense di Ferrara, ma tu ormai abiti altrove e non sai che fartene? Hai valutato di venderla, ma non sai da dove partire? Ti sei trasferito in una nuova città e questa casa a Ferrara ti è solo d’impiccio, per questo motivo hai valutato di venderla? Se è questa l’intenzione resta con noi. Qualsiasi sia la tua situazione ti daremo delle delucidazioni sul come fare.

Può capitare che, per svariati motivi, ad esempio l’arrivo di una pandemia, tu non possa raggiungere la casa che devi vendere a Ferrara. In uno dei momenti più impegnativi che il pianeta sta attraversando, il mondo delle vendite, anche immobiliari, è cambiato e si è modificato in maniera profonda, ormai tutte le vendite, anche di questo tipo si realizzano soprattutto a distanza.

Siamo tutti abituati e rassicurati dall’agente in giacca e cravatta che viene a vedere la nostra casa a Ferrara e che, mappandola e misurandola, ci dà il responso del sopralluogo. Questo articolo nasce proprio da questa situazione, come si può eseguire una vendita a distanza? Quali sono i lati positivi del canale online? Come si può fare la valutazione o la vendita a distanza?

Valutazione di un professionista della tua casa a Ferrara

Utilizzando una persona in carne ed ossa, puoi contare sull’esperienza di un professionista qualificato, che senz’altro conosce bene il territorio di Ferrara, e sa muoversi all’interno della città medioevale molto particolare in cui la tua casa si trova, con la sicurezza di delegare la trattazione a mani esperte di compravendite.

Per questa modalità non dovrai altro che sceglierti l’agenzia immobiliare più adatta all’interno del territorio di Ferrara, contattare tale agenzia, la quale ti affiderà un professionista a cui sicuramente dovrai mandare una completa documentazione dell’immobile, comprendente planimetria, foto e video panoramici. L’agente ti contatterà con una stima valutativa, con chiamata, videochiamata o per mail, per esporti la valutazione… E tu non dovrai fare altro che stare seduto sul tuo divano senza il bisogno di dover prendere il treno per Ferrara! Questo resta un buon metodo che, se pur a distanza, non comporta perdita di valore o di qualità di vendita.

Valutazione a distanza tramite app della casa a Ferrara

Negli ultimi anni sono nati numerosi servizi che ci permettono di calcolare il valore economico di una casa, in questo caso a Ferrara. Tra i metodi di valutazione a distanza c’è quella di app, ormai incredibilmente affidabili, funzionanti tramite algoritmo. È sufficiente registrarsi, compilare un format fisso e con un calcolo del computer attendere una stima specifica e precisa, del proprio immobile a Ferrara.

Questi software non sono nient’altro che grandi banche dati che contengono e analizzano una serie ampissima di dati. Sembra quasi impossibile, ma questi sistemi sono altamente precisi, e si possono ritenere affidabili sotto l’aspetto del calcolo del valore di mercato. Ovviamente non hanno occhi o sensazioni emotive, quindi non possono valutare gli aspetti soggettivi, le caratteristiche specifiche della casa, come ad esempio, il panorama dalla finestra, quanto è calda e accogliente, se c’è il soffitto in legno o gli stipiti decorati, molto diffusi in una città con un’importante storia come Ferrara.

La grande novità degli ultimi anni del mercato immobiliare sono, infatti, le visite in virtuale degli immobili. Per effettuarne una basta munirsi di un comune pc o smartphone e una buona connessione internet. Sono diverse le agenzie che in questa zona, hanno investito in tecnologie che permettono di vedere un immobile da remoto, in maniera quasi reale. Questo sistema offre una visione a 360°, che permette di cogliere ogni particolare quasi come se fossimo lì, di persona. È normale che quasi sempre, prima di sottoscrivere una proposta l’acquirente, egli insista per visionare fisicamente l’immobile, ma ad oggi non è più necessario!

