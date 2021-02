Festival di Sanremo 2021: Zlatan Ibrahimovic ospite fisso insieme a Fiorello

Ibrahimovic sarà ospite fisso a Sanremo 2021

A due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha rivelato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, che il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso insieme a Fiorello, nelle vesti di conduttore. La partecipazione del calciatore svedese, però, ha già destato qualche perplessità tra i tifosi della squadra milanese, che temono questa possa ripercuotersi negativamente sulle sue prestazioni calcistiche in campionato.

Tuttavia, tutti i dubbi sono stati messi subito a tacere, perché Amadeus ha dichiarato che Zlatan continuerà ad allenarsi – ma lo farà in Liguria. Ha detto:

Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che un’autodisciplina esemplare.

Il conduttore ha poi scherzato dicendo che aspetta con ansia il derby Milan-Inter (lui è interista) più che il Festival e che Ibrahimovic è proprio uno di quei calciatori che teme di più sul campo.

È il giocatore che temo di più, spero di batterlo, ma comunque vada sarò felice di accoglierlo a Sanremo. Io lo sport lo intendo così, in modo british, mi piace giocare, alleggerire e anche essere preso in giro.

Per quanto riguarda il ruolo di Ibra sul palco dell’Ariston, al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Sicuramente, sarà in una veste inedita e forse si cimenterà in qualche simpatica gag.

Non ci resta, quindi, che aspettare il prossimo 2 marzo, data di inizio del programma, per sapere cosa c’è in serbo per noi!

Covid a Sanremo

Nelle ultime ore è stato segnalato un caso di Covid-19 all’interno di Sanremo. Il cantante Moreno Conficconi, infatti, è stato trovato positivo al tampone prima di accedere all’Ariston. Subito è scattata la quarantena per lui e la band Extraliscio, e adesso si spera che il prossimo tampone risulti al più presto negativo per permettere al gruppo di poter partecipare alla gara canora. Nel mentre, è stato avviato anche il tracciamento dei loro contatti per evitare che si verifichino altri casi, che potrebbero mettere a rischio l’intera edizione.