Fiat 500 Red prezzo: elettrica, specifiche, modelli in edizione speciale

Fiat ha rivelato i prezzi e i dettagli delle specifiche per le prossime edizioni Red per la famiglia 500, creata in collaborazione con l’organizzazione benefica Red, che è stata costituita per combattere la pandemia mondiale: oggi scoviamo qual è Fiat 500 elettrica prezzo e caratteristiche specifiche.

Tutti i modelli della famiglia 500 avranno un design tutto rosso.

I prezzi partono da Fiat 500 Mild Hybrid, in allestimento Cult, che va sui 15.800 euro al netto di incentivi e promozioni.

I listini partono da 26.150 euro per la 500 elettrica e da € 24.500 IVA incl. per il crossover 500X.

Fiat 500 Elettrica Red Specifiche e Gamma di prezzi

Ogni auto guadagna vernice rossa, loghi, calotte degli specchietti e spunti di design sui cerchi in lega. All’interno troverai un cruscotto rosso, tappetini su misura e un pedale dell’acceleratore in alluminio rosso.

I sedili sono realizzati in plastica riciclata recuperata dall’oceano. Di serie, il sedile del conducente è colorato di rosso e accompagnato da sedili passeggeri neri, ma gli acquirenti possono scegliere un colore uniforme.

Un tetto panoramico nero è disponibile per i modelli hatchback, mentre il logo Red è posizionato su entrambi i montanti delle porte.

La 500 Red entry-level è alimentata da un motore a benzina mild-hybrid da 1,0 litri da 70 CV.

Si basa sulle specifiche Dolcevita e presenta una griglia anteriore cromata, maniglie delle porte cromate e un touchscreen di infotainment da 7,0 pollici con Apple CarPlay e Android Auto.

Può essere specificato con vernice Pasodoble Red, Electroclash Grey, Bossa Nova White o Crossover Black.

La 500 Red elettrica è offerta con una scelta di due propulsori:

95 CV e un’autonomia WLTP fino a 118 miglia

118 CV e un’autonomia fino a 199 miglia.

È inoltre possibile selezionare i colori della vernice Grigio minerale, Bianco ghiaccio e Nero onice.

I prezzi per il 500X Red si basano sulla specifica Cross con cerchi in lega da 19 pollici e un touchscreen di infotainment da 7,0 pollici con navigatore satellitare.

È disponibile come modello normale o con tetto soft-top nero. I colori di verniciatura disponibili includono:

Passione Red,

Fashion Grey,

Ice White

Cinema Black

Tutti accompagnati da spunti di design rossi.

Ogni modello è dotato di un kit di benvenuto, tra cui un dispenser per disinfettante per le mani e un coprichiavi su misura.

Come parte della partnership con Red, Fiat, Jeep e Ram doneranno più di 4 milioni di dollari nei prossimi tre anni per aiutare a combattere le pandemie globali da Covid-19 e HIV / AIDS.

Perché comprare una Fiat 500 Elettrica

In breve:

Pro Se stai cercando un’auto piccola, carina e a basso consumo di carburante che dica al mondo che balli al ritmo del tuo tamburo, guidare una Fiat 500 o 500c Cabrio 2019 è la strada da percorrere.

Più comoda di una Smart Fortwo e meno costosa di una Mini Cooper, la 500 si distingue davvero dalla maggior parte delle auto di questa classe.