Film Industry, le proposte per rilanciare l’economia e il turismo del territorio

È previsto per il giorno giovedì 8 luglio 2021 l’Open Day della Film Commission di Treviso, intitolato “La Film Industry per il rilancio dell’economia e del turismo della Marca Trevigiana”. L’incontro, che coinvolgerà diverse realtà territoriali e dell’industria legata alle aziende auiovisive, avrà inizio alle ore 9:30 presso Palazzo Giacomelli, in Piazza Garibaldi 13 a Treviso. I vari interventi, intermezzati da una pausa, termineranno per l’ora di pranzo. L’incontro è gratuito e accessibile previa registrazione, oppure tramite Facebook o Zoom.

Finalità e programma del Treviso Film Commission Open Day

L’evento è stato ideato con la finalità di dare una risposta concreta al rilancio dell’economia e del turismo nel territorio di Treviso, attraverso una mattinata di conferenze il cui focus sarà rivolto all’industria del Cinema e della Televisione. Le conferenze saranno moderate da Alessandro Martini, Direttore della Fondazione Marca Treviso, e inizieranno con un intervento a cura della Dott.ssa Elisa Siciliano del Consorzio Città d’Arte e Ville Venete “Il Giardino di Venezia”, che parlerà del ruolo della Treviso Film Commission. Il tema del tax credit sarà invece affrontato dal Prof. Mario La Torre, docente presso l’Università La Sapienza. A metà mattinata ci sarà un pausa ristoro, in cui Francesca Piovesana, Campionessa del Mondo della Tiramisù World Cup 2018, offrirà la sua deliziosa preparazione.

Alle 11:30 si riprenderà con l’intervento su crowfunding, donazioni e Art Bonus di M. Martinoni, Dott.ssa esperta di fundraising culturale e Art bonus e fondatrice di Terzofilo – Fundraising per lo sviluppo del non profit. Seguirà la presentazione “Come funzionerà la Campagna di Fundraising?” a cura di Bernardino Casadei, Responsabile sviluppo della Fondazione Italia per il Dono ONLUS. Per la sezione “Storie di Successo”, invece, a intervenire sarà l’imprenditore Pino Perri, CEO di Printmateria S.r.l. Termineranno presentando le serie TV e i nuovi progetti, per il rilancio dell’economia e del turismo della Marca Trevigiana, Jgor Barbazza e Davide Stefanato della Restera Produzioni e Daniele Carnacina, Regista, Autore e Produttore Televisivo.

Istituzioni e patrocinatori dell’evento

Durante la mattinata saranno inoltre presenti Denise Archiutti, Vicepresidente e Delegata alla Cultura d’Impresa di Assindustria Venetocentro, nonché Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, e il Presidente della Veneto Film Commission, Luigi Bacialli. Interverranno per I saluti anche Federico Caner e Gianni Giaratti, che sono rispettivamente l’Assessore al Turismo della Regione Veneto e il Presidente della Treviso Film Commission e della Fondazione Marca Treviso.