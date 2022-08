Finanziamenti agevolati imprese 2022: bandi aperti, requisiti

Finanziamenti agevolati imprese 2022: quali sono i bonus previsti per i restanti mesi dell’anno? In che modo si possono chiede e quali sono i requisiti di accesso? Ecco una guida veloce e semplice a tutti i bandi aperti ed in corso di validità.

Le agevolazioni in attivo sono davvero tante, e sono focalizzate principalmente sull’imprenditoria al femminile, giovanile e all’implementazione di una economia fondata sul concetto di green.

Finanziamenti agevolati imprese 2022: i bandi aperti

Con un focus sui giovani e sull’imprenditoria femminile, ecco alcuni dei principali bandi aperti per agevolazioni economiche, bonus e contributi a fondo perduto.

Molti importante per una equiparazione economica tra meridione e settentrione d’Italia c’è l’iniziativa Resto al Sud. Si tratta di un finanziamento bancario che beneficia coloro che decidono di mantenere la loro azienda nel meridione o al centro Italia. Il bonus è a carico di Invitalia.

Per supportare invece l’imprenditoria al femminile, ci sono le agevolazioni Fondo Impresa Femminile e Nuovo SELFIEmployment. Il primo partecipa con contribuiti a fondo perduto e finanziamenti agevolati per le imprese gestite da donne; il secondo fornisce prestiti a tasso zero, senza garanzie, per piccole imprese promosse da NEET (si tratta di donne non attiva da tempo e disoccupati sul lungo periodo).