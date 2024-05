Fiorella Mannoia, chi è il marito Carlo Di Francesco: è anche lui famoso

Chi è Carlo Di Francesco, da diversi anni è sposato con Fiorella Mannoia, il loro amore va avanti da quindici anni. Anche lui è un volto noto della musica e della televisione italiana. Conosciamolo meglio.

Ieri sera è andato in onda il grande evento musicale, su Rai Uno, condotto da Amadeus ma fortemente voluto anche da Fiorella Mannoia, una serata dedicata alle donne vittime di violenza. Un ennesimo successo portato a casa dalla cantante, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo di qualche mese fa.

Oggi, però di concentriamo su un aspetto diverso della sua vita, più personale. Da qualche anno ha coronato il suo amore con il matrimonio con Carlo Di Francesco, l’uomo che sta al suo fianco da quindici anni e con cui condivide anche la sfera professionale. I due si sono sposati con rito civile il 22 Febbraio 2021.

Un amore duraturo e sempre molto protetto il loro che si sentono uniti come il primo giorno: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, ha raccontato Fiorella Mannoia al Corriere della Sera e ancora: “La vecchiaia è faccenda di corpo. di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

Fiorella Mannoia, che cosa sappiamo del marito Carlo Di Francesco

Mettendo per un attimo da parte il loro amore, ci concentriamo proprio su Carlo Di Francesco, anche lui è un volto noto della musica italiana e anche della televisione. Qualche anno fa, è stato uno degli insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ma la sua carriera è cominciata molto prima è nel ruolo da polistrumentista di successo specializzato nelle percussioni. Questa passione è cominciata quando aveva solo diciotto anni e viveva a Cuba. Originario di Avezzano, in provincia de l’Aquila, dal 2010 in poi ha proseguito la sua attività artistica e di produttore seguendo i tour di grandi cantanti, come: Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni.

Da diversi anni inoltre, lavora anche al fianco della moglie Fiorella Mannoia, i due sono legati infatti anche da una importante collaborazione artistica sotto tutti i punti di vista.

Hanno una differenza di età di ventisette anni ma la cosa non è mai stata un peso tra i due, si sono sposati nel periodo della pandemia: rito civile, lei aveva un tailleur bianco con delle scarpe da ginnastica, il matrimonio è stato celebrato con pochi invitati. A questo proposito, la nota artista ha rivelato: “Abbiamo pensato perché no? L’abbiamo fatto in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito”.