Fiorello su Twitter punzecchia Conte: «Ma alla fine i 60enni?…»

«Ma alla fine i 60enni?». Se lo chiede su Twitter il quasi sessantenne Fiorello (li compirà il 16 maggio) a proposito della Fase 2 annunciata ieri sera dal premier Giuseppe Conte. «Io mi faccio l’autocertificazione per andare a trovare me stesso!», aggiunge alludendo al fatto che dal 4 maggio si potrà uscire di casa per andare a trovare i congiunti.

Lo showman aveva sollevato il dibattito sui sessantenni dopo le indiscrezioni che avevano parlato dell’eventualità che ci fossero fasce di età «protette», in base ai dati di probabilità di contagio. Quando la task force presieduta da Colao aveva ventilato l’ipotesi che i sessantenni non potessero tornare al lavoro, proprio per il rischio di contrarre più facilmente la malattia, Fiorello in un video aveva ironizzato sul suo prossimo compleanno, concludendo: «Se dicono che i 60enni devono stare a casa, significa che siamo persone a rischio, siamo persone da proteggere, siamo come il panda, come il cercopiteco, come il colibrì dell’Himalaya, siamo in via non di estinzione, ma quasi…».

Uno scherzo che però ha finito per occupare diversi esperti, a confronto sul tema dell’età e sul fatto che sia proprio quella a definire la forza biologica di un essere umano, e non piuttosto le sue generali caratteristiche fisiche. Il tema però sembra essere passato in secondo piano: il premier Giuseppe Conte non ha parlato di differenziazioni di età per il rientro al lavoro. Con buona pace di quelli che avevano preso male l’ipotesi di esonerare dal lavoro in ufficio di 17 milioni e 600.000 cittadini, a partire dal presidente emerito della Corte Consulta: «Idea incostituzionale».

