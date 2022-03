Fiori per la festa della donna: basta mimose, ecco 7 alternative

In Italia sono parecchie le ricorrenze storiche e civili che si festeggiano con cadenza annuale e che rappresentano un’occasione speciale per celebrare una categoria in particolare. I fiorai saranno presi d’assalto, perché nell’immaginario collettivo è quasi impensabile non omaggiare la propria amata, la mamma, la nonna, la sorella o un’amica di un bel mazzo di fiori accompagnato da un bigliettino di auguri. Il mese di marzo appena iniziato, già da alcuni giorni ricorda che bisogna pensare ai fiori per la festa della donna. Gli alberi di mimosa sono già belli colmi, inebriando le strade con il loro fresco e intenso profumo: è proprio questo uno dei motivi per cui questo fiore dal giallo raggiante – apparentemente così semplice perché economico e facilmente reperibile – è diventato il fiore-simbolo della festa donna. Nel linguaggio dei fiori, inoltre, rappresenta la forza, la femminilità e la resilienza (perché ha la capacità di fiorire anche in tipi di terreni difficili da coltivare), caratteristiche da sempre associate alla donna.

Ma l’uomo che desidera essere originale e omaggiare la propria donna con un fiore, ha moltissime altre possibilità per regalare un bouquet festa della donna con composizioni floreali azzeccate e particolari.

Bouquet di fiori: un pensiero amato dalle donne

L’uomo che sceglie di sorprendere una donna con un mazzo di fiori, non sbaglia mai. Ovviamente, in base alla destinataria e al messaggio che le si vuole comunicare, esistono delle varietà di fiori differenti e più o meno adatte, ma il proprio fioraio di fiducia saprà indirizzare al meglio il cliente verso la composizione più indicata.

Semplici, vivaci, colorati, profumati e belli: le idee floreali da scegliere come alternativa per realizzare un mazzo di fiori per la festa della donna sono molte e particolari. Ecco 7 tipi di fiori adatti a celebrare la donna l’8 marzo.

Festa della donna: fiori consigliati e non convenzionali

Margherite

Tra le varietà floreali più facili e comuni da trovare e, magari proprio per questa grande abbondanza, tra quelli a cui difficilmente si pensa, ci sono le margherite.

Ogni uomo e ogni donna, almeno una volta nella vita, ha fatto “M’ama o non m’ama?” con una margherita che, nel significato comune, è per antonomasia il fiore associato all’amore. Chi regala un mazzolino di margherite sta promettendo la propria fedeltà, ma sono anche il fiore della purezza e dell’innocenza, della semplicità e della modestia.

Tanti significati racchiusi in un piccolo e semplice fiore dai petali bianchi.

Magnolie

Esistono molte varietà di magnolia coltivate in Europa e la fioritura avviene all’inizio della primavera, sbocciando fino ai primi mesi dell’inverno. I fiori, carnosi e molto profumati, vanno dal bianco al giallo crema, dal rosa al porpora. A seconda del colore del fiore di magnolia, le sono stati attribuiti due diversi significati: se la magnolia è bianca, rappresenta la purezza e il candore; se i fiori sono rosa, assume il significato di pudore. Ma l’uomo che regala un bouquet di magnolie, sta dicendo alla donna che lo riceve che la reputa piena di forza, di dignità e dotata di perseveranza.

Secondo una leggenda, chi dorme per un lungo periodo sotto un albero di magnolia in fiore, si risveglierà stordito a causa del profumo intenso emanato dai petali. Se, invece, la magnolia sboccia fuori stagione, vuol dire che chi la possiede in casa sta vivendo uno stato di ansia.

Gigli

Un altro tipo di fiore che si presta come ottimo regalo per la festa della donna è il giglio. È uno dei fiori più resistenti e reperibili tutto l’anno, il suo stelo non si piega mai e, per questo, simboleggia la fierezza e la nobiltà d’animo. Il suo caratteristico colore bianco viene associato al significato della purezza e del candore, motivo per cui è adatto anche per essere regalato alla mamma o ad una donna che non sia la propria compagna.

Un’unica accortezza: mai regalare gigli rosa, perché rappresentano la vanità e potrebbero offendere la destinataria.

Amaryllis

L’amaryllis è un fiore dai molti messaggi simbolici, perché incarna la fierezza, la cura e la dedizione. È un fiore elegante ed esteticamente molto bello, un regalo perfetto per donne di tutte le età, per coloro che ispirano e trasmettono il fascino della bellezza, della timidezza ma anche della fierezza.

Orchidea

Il fiore ideale per la donna che si sta corteggiando o per la propria amata già conquistata, è l’orchidea. Questo fiore dalle origini molto antiche veniva utilizzato come ingrediente per preparare le pozioni d’amore, perché veniva considerato un fiore afrodisiaco. Oggi l’orchidea è il fiore della sensualità, della femminilità e del sex appeal, perfetto per dichiarare la propria attrazione sessuale.

Tulipani

Un fiore che simboleggia l’amore sotto altre sfaccettature non strettamente romantiche, è il tulipano. Il più comune è di colore rosso, ma ve ne sono di molti altri colori. L’ideale sarebbe realizzare un bouquet variopinto di tulipani da regalare alla migliore amica, alla mamma o alla sorella. È un fiore allegro e delicato ed esprime l’amore disinteressato e duraturo, proprio come il legame che lega un figlio alla propria mamma.

Camelie

Come insegna la tradizione cinese, i petali morbidi e arrotondati della camelia simboleggiano l’eleganza, la perfezione, la stima, l’ammirazione e l’amore indissolubile, ottenuto con impegno e sacrificio. Anche per la camelia vi è un significato in base al colore del fiore: rosso per rappresentare l’amore ardente, rosa per dichiarare nostalgia e bianco per esprimere affetto e adorazione.