Fisco, caccia agli evasori con Google Maps

Siamo al paradosso: non solo, come abbiamo già spiegato, il Fisco può usare i social e il web per dare la caccia agli evasori, ma adesso usa perfino Google Maps.

È successo in Italia, a Pineto, in provincia di Teramo, come racconta Il Sole 24 Ore. In sostanza il Fisco ha catturato le immagini da Google Maps di un camioncino che installava un cartellone pubblicitario che non aveva pagato l’imposta di pubblicità per 4 anni. La vicenda è finita fino in Cassazione, dato che il sospetto evasore non riteneva utilizzabili perché poco veritiere le immagini. Ma la Cassazione, con l’ordinanza 308/2020, ha sostenuto che le foto erano legittimamente utilizzabili. Ma lo street view viene usato anche per controllare le immobili, la grandezza, il valore. E le tasse non pagate. Insomma, controlli sempre più pervasivi, ed al limite dell’inquietante.

I precedenti

Le Entrate, nel 2016, aveva specificato che “per quanto concerne i controlli relativi ai valori dichiarati, particolare attenzione deve essere prestata alla fase di selezione degli atti da sottoporre a controllo, concentrando le risorse disponibili (addetti) sulle fattispecie più significative e con più elevati profili di rischio evasione e/o elusione, anche mediante costituzione di gruppi di lavoro che facilitino l’interscambio di dati e/o informazioni”.

La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con sentenza 136/2/2007, ha condannato una società che faceva rimessaggio di barche usando Google Maps grazie alle immagini delle barche (ben maggiori in dimensioni di quelle che venivano dichiarate). Insomma, il Fisco è tecnologico. Gli evasori farebbero bene a tenerne conto.

