Fisco-Day, oggi ‘sciopero’ dei lavoratori del fisco

Blocco dell’attività fiscale

L’assemblea sindacale dei lavoratori del Fisco paralizzerà per circa due ore la macchina del fisco italiano: una manifestazione che per due ore bloccherà il lavoro degli uffici fiscali del Belpaese, attenendo la manifestazione che si terrà il 6 febbraio, alla sede del ministero dell’economia e delle finanze.

Ad aderire alla protesta sono i dipendenti che lavorano negli Uffici di Messina, Taormina, Barcellona, Patti, Lipari, S. Agata e Mistretta.

I motivi della manifestazione

“Già da venerdì 17 gennaio abbiamo dato inizio alla fase di mobilitazione a livello locale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza” commenta Luigi Romeo, coordinatore provinciale e componente dell’esecutivo nazionale settore Entrate delle agenzie fiscali CONFSAL-UNSA. “Abbiamo deciso di rompere gli indugi e di indire la mobilitazioni per garantire ai lavoratori il loro diritto a fornire servizi adeguati ai cittadini, a fronte di carichi di lavoro esorbitati e di una cronica carenza di personale che non permette nemmeno di svolgere le funzioni essenziali” commentano i sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Confsal-unsa e Flp.

Ma ci sono anche problemi di stipendio, come spiegano i sindacati. I dipendenti, infatti, “non percepiscono inoltre da più di due anni il salario di produttività, nonostante tutti gli obiettivi fissati dalle Convenzioni con il Ministero dell’Economia siano stati puntualmente raggiunti. A tutto questo si aggiunge il taglio continuo dei fondi per i lavoratori, un’organizzazione obsoleta e la paralisi dovuta all’assenza di un interlocutore, in quanto la politica non è stata capace di nominare né i direttori dell’Agenzia né i comitati di gestione”. E “Nel frattempo, tuttavia, continuiamo ad assistere alle passerelle televisive dei nostri governanti, con la promessa che nel 2020 arriverà un tesoretto di oltre 3 miliardi dalla lotta all’evasione fiscale: un’utopia irrealizzabile”.

