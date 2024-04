Flavio Briatore, quanto guadagna: per l’imprenditore un patrimonio da capogiro

A quanto ammonta il patrimonio di Flavio Briatore, il noto imprenditore italiano è una delle figure più conosciute: i suoi guadagni sono davvero molto alti.

Non servono presentazioni per parlare di Flavio Briatore, il noto imprenditore e personaggio pubblico italiano, è di recente fino al centro dell’attenzione per via della sua malattia, ha infatti, tramite social, parlato del tumore benigno al cuore che gli è stato trovato e per il quale è stato sottoposto ad operazione chirurgica.

Una vicenda che gli ha permesso di ricevere la grande vicinanza delle persone che lo seguono.

Oggi, però, ci concentriamo su qualcosa di completamente diverso che da sempre suscita la curiosità nelle persone che lo seguono: quanto sono davvero i suoi reali guadagni? Le cifre non lasciano spazio a nessun dubbio, sono davvero molto alte. Ma entriamo nel merito.

Flavio Briatore, patrimonio e guadagni: ecco le cifre

Insomma, per capire bene di che cosa stiamo parlando, ci rifacciamo alle ultime cifre che abbiamo a nostra disposizione e che circolano sul web, ovvero quelle del 2023: pare che lo scorso anno, Flavio Briatore abbia avuto dei ricavi per 100 milioni grazie al Gruppo Majestas – Billionaire, Twiga e Crazy Pizza. Una cifra in netto aumento rispetto all’anno precedente.

Questo è il dettaglio che riporta il Corriere della Sera, un dettaglio che fa rientrare il noto imprenditore tra le persone più ricche in assoluto. E come se non bastasse, in passato, anche a rivista Forbes, aveva stimato per lui, nel 2014, un patrimonio personale di 200 milione di dollari.

“Nel 2017 il fatturato è salito a 53,9 milioni con 14,6 milioni di Ebitda” si legge sul Sole24Ore e ancora: “Per arrivare probabilmente a fine 2018 a quasi 66 milioni di giro d’affari e poco meno di 20 milioni di Mol, quindi con una redditività del 30,2%”.

Flavio Briatore, quali sono i locali con il maggiore introito

Insomma, cifre davvero molto alte quelle che competono l’imprenditore che senza dubbio, può contare su degli incassi da capogiro, specialmente per alcuni locali di sua proprietà, quali: Billionaire di Dubai, il Twiga di Montecarlo e il Sumosan Twiga di Londra.