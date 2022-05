Flavio Cattaneo, chi é? Prima moglie, stipendio, genitori, Sabrina Ferilli

Chi è Flavio Cattaneo

Flavio Cattaneo è uno degli uomini d’affari più conosciuto e pagati in Italia. La sua notorietà non deriva unicamente dalla sua vita professionale, ma anche da quella personale. L’imprenditore milanese è infatti il marito di una delle attrici italiane più amate dal pubblico: Sabrina Ferilli.

Nelle righe a seguire conosceremo meglio il percorso di uno dei manager più richiesti del momento.

Biografia e curriculum

Flavio Cattaneo nasce a Rho, nella periferia milanese, il 27 giugno del 1963. I suoi studi seguono un percorso anomalo e inaspettato. Se è vero, infatti, che si iscive al Politecnico di Milano per studiare Architettura, è ancora più vero che una volta laureato decide di cambiare completamente professione.

E’ il settore finanziario ad affascinarlo e una volta completato il ciclo di esami per laurearsi, come detto, in architettura, si iscrive alla SDA Bocconi School of Management specializzandosi sulla finanza e sulla direzione aziendale con un focus sul settore immboliare.

Terminata la specializzaione inizia la sua carriera costellata di successi personali e professionali. Nel 1989 fonda la sua prima impresa nel settore edile. Dieci anni esatti dopo diventa Commissario dell’Ente Fiera di Milano.

Sotto la sua direzione l’Ente Fiera viene quotata, diventando una S.P.A., a prenderne le redini è ovviamente lui. Ne diventa Amministratore Delegato e Presidente della stessa fino al 2003. Nello stesso periodo è anche Vicepresidente della ex AEMT.

Nel 2003 la sua vita professionale compie un ulteriore slancio: Flavio diventa Direttore Generale della Rai. Questo è anche il periodo di massima espansione e solidità dell’azienda che conosce uno dei momenti più stimoltanti degli ultimi anni.

Nel 2014 in poi l’imprenditore milanese continua la sua ascesa professionale ricoprendo l’incarico di Amministratore Delegato per “Nuovo Trasporto Viaggiatori”, entra nel Consiglio d’Amministrazione delle Assicurazioni Generali e, nel 2016, è il nuovo AD di Telecom Italia. La vicenda Telecom Italia Quest’ultimo incarico è segnato da una storia particolare. Se dovessimo infatti trovare un piccolo neo nella carriera di Flavio potremmo trovarla proprio nella vicenda Telecom. La sua esperienza con l’azienda dura più o meno un anno. Non è costellata di significative gratificazioni sia per se stesso che per l’azienda. A distanza di pochi mesi Cattaneo si dimette. La causa sarebbe la volontà da parte della francese “Vivendi”, di far entrare in azienda Amos Genish, cosa che lui non condivide. Le sue dimissioni costano all’azienda una buonuscita stellare: 25 milioni di euro. Il 2014 è anche la volta dell’inizio del rapporto tra Flavio Cattaneo e Italo la prima rete ad alta velocità italiana. Inizialmente è semplicemnete parte del consiglio di amministrazione, a partire dal 2017 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Nel 2018 viene eletto Vice Presidente Esecutivo.

Il 27 aprile 2021 nasce Itabus, una privata di trasporto fondata da Cattaneo, di cui è anche azionista di maggioranza. L’iniziativa vede coinvolti anche: Giovanni e Lucio Punzo, Luca Cordero di Montezemolo, Isabella Seragnoni e Isabella Donati.

Tanti anche i riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera sia a livello nazionale che internazionale.

Sabrina Ferilli

Flavio Cattaneo è stato sposato in passato con Cristina Goi dal quale ha avuto due figli. Durante il suo mandato Rai, nel 2005, nel corso delle riprese del lavoro “Dalida”, l’imprenditore conosce quella che è la sua attuale moglie, Sabrina Ferilli, protagonista della serie.

All’epoca della conoscenza la Ferilli era reduce da un divorzio dall’exmarito Andrea Perone, che aveva pubblicamente dichiarato di aver tradito la donna. Flavio e Sabrina si sono sposati in gran segreto a Parigi nel 2011.