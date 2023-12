Flavio Montrucchio in cucina con Cook40’: condurrà il programma su Rai 2

Flavio Montrucchio si prende in giro da solo sui social: “Mi sto cucinando da solo!” Si lascia andare sul suo profilo Instagram. Non vede l’ora che arrivi la prima puntata di Cook40’ sabato 2 dicembre.

Montrucchio, infatti tornerà in Rai con Cook40’, trasmissione che vedrà in ogni puntata un volto noto dello spettacolo, mettersi in cucina per preparare interi menù con ricette di propria scelta e preferenza. Sarà l’occasione buona per mettersi a chiacchierare, scambiare due parole, come capita spesso a casa gli amici durante qualche cena in compagnia. L’ospite mentre adopererà forchetta, coltello e vari utensili per cucinare, si racconterà con il conduttore, il neo arrivato Flavio Montrucchio.

Cook40’, conosciamo il programma e gli ospiti delle prime puntate

Cook40’ è una trasmissione di Rai 2, da sabato 2 dicembre alle 12:00 ci sarà la prima puntata. Si tratta di un programma dedicato a chi ama la cucina, ma non ha molto tempo e cerca spunti e idee da rielaborare a casa tra le mura domestiche.

Ci sarà spazio per la gastronomia, la cucina etnica, la gourmet e i piatti tipici e gli ingredienti classici della nostra bella e buona cucina italiana che tutto il mondo ci invidia.

Il cuoco messo alla prova sarà affiancato da un professionista che sarà pronto con i suoi consigli e pratici suggerimenti. Nella prima puntata ci sarà come volto amato dal pubblico, Elenoire Casalegno. La presentatrice e conduttrice radiofonica avrà l’occasione di mostrare le sue qualità culinarie e, al contempo, raccontare qualcosa di lei davanti alle telecamere, al suono dolce e amaro di qualche ingrediente che sfrigola in padella. Nella seconda puntata invece toccherà cimentarsi davanti ai fornelli all’attrice Barbara De Rossi.

Angelica Sepe sarà l’inviata di Cook40’

Flavio Montrucchio non sarà l’unica presenza fissa del programma di Rai 2. Ci sarà sempre Angelica Sepe, che quest’anno si avventurerà fuori gli studi del programma e andrà in giro nei mercati tipici alla ricerca del miglior prodotto da portare in tavola. Diventerà “Nonna Angelica”.