Flaza Amici: chi è, nome vero, età, eliminazione, covid, testo Malefica

Flaza, all’anagrafe Flavia Zardetto, è stata una cantante del talent show di Amici 21. La cantante, nata a Fregene nel 2001, è stata eliminata dal programma in seguito a una serie di comportamenti giudicati non consoni all’interno di una scuola. Flaza, infatti, in diverse occasione è stata ripresa dalla redazione per via di ritardi e mancati appuntamenti rispettati, un comportamento non rispettoso nei confronti degli insegnanti. Per questo, dopo una serie di richiami che la invitavano a cambiare atteggiamento, durante la puntata di domenica 24 ottobre Flaza è stata squalificata.

Flaza Amici – sintesi dettagli

Nome: Flavia

Cognome: Zardetto

Nome d’arte: Flaza

Anno di nascita: 2001

Età: 20 anni

Luogo di nascita: Fregene

Professione: Cantante

Profilo Instagram Ufficiale: @flazaofficial

Flaza Amici chi è, data di nascita, infanzia

Flavia Zardetto nasce nel 2001 a Fregene, da una famiglia molto conosciuta nella zona. Infatti, i suoi genitori gestiscono lo Stabilimento Balneare Sogno del Mare di Fregene. Appassionata di musica sin da piccola, Flaza inizia a scrivere canzoni molto presto.

Flaza Amici eliminazione

Flaza entra nella classe di Amici grazie a Lorella Cuccarini che le da la maglia. Il percorso di Flaza all’interno della scuola non è stato semplice. Flaza, infatti, in diverse occasione è stata ripresa dalla redazione per via di ritardi e mancati appuntamenti rispettati, un comportamento non rispettoso nei confronti degli insegnanti. Per questo, dopo una serie di richiami che la invitavano a cambiare atteggiamento, durante la puntata di domenica 24 ottobre Flaza è stata squalificata.

Flaza Amici covid

L’ex cantante di Amici ha raccontato ai suoi follower di aver contratto il coronavirus. L’artista ha spiegato ai suoi fan tramite i social di essere stata molto male e che ora sta trascorrendo la quarantena nella sua casa a Fregene. Flaza coglie l’occasione per sensibilizzare e invita alla prevenzione, invitando tutti a indossare le mascherine e rispettare le normative anti covid.

Flaza Amici testo Malefica

Siamo sotto le luci a led

io sono consapevole

mica sto qua per perdere

risalgo dalle tenebre.

E piangi

le tue lacrime amare

che tanto me le bevo

come fossero buone.

Puoi farmi male

strapparmi le ossa e poi darle a un cane

ho un carico grande da trasportare

perché sono qui per lasciare un segno

E guardi

quello che non sai fare

resti col nodo in gola

andiamo dove voglio io

e sono in linea

non cambio di una virgola

e sposto la palla in campo

e sono ancora piccola

e sali senza correre rischi

poi quando cadi devi prendere i fischi.

u mi guardi io non ti vedo

come stai

non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica

Tu mi guardi io non ti vedo

come stai

non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica.

Ma crescerò

perché mi elevo da tutti quanti

come se fossero questi i patti

se ti chiedo di lasciarmi stare

non mi importa dei titoli

io ho solo il mio nome in mano

non mi faccio scrupoli

finché saprò quanto valgo

allora sai che ti dico

ci metterò dentro il dito

fa male quella ferita

solamente per sentirla

muah

dolore

lo sai che non mi tocchi

perché non ho più un cuore

perché so che mi ascolti

tu non puoi entrarci dentro

perché l’ho chiuso a chiave

non sento più ragioni

non posso perdonare

amore ti dedico ciò che resta

non smetterò mai

di avere la mia testa.

Tu mi guardi io non ti vedo

come stai

non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica

Tu mi guardi io non ti vedo

come stai

non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica.