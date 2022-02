Flora canto, chi è? Instagram anni, figli, Uomini e Donne

Nel pezzo odierno, ci soffermeremo sull’affascinante showgirl e attrice Flora Canto. La giovane interprete, nata a Roma il 12 febbraio 1983, ha conosciuto il mondo della televisione, in qualità di tronista di Uomini e Donne.

In particolare, il suo fidanzamento con Filippo Bisciglia, componente di una delle tante edizioni del reality GF, l’ha iniziata al successo mediatico. Il concorrente del reality show si è ora affermato, come presentatore del programma Temptation Island.

La protagonista di quest’articolo seppe della fine della sua relazione amorosa in diretta tv, in quanto Filippo decise di lasciarla, perché innamoratosi di un’altra gieffina.

Flora decide allora di intraprendere la ricerca dell’uomo della sua vita, partecipando ad Uomini e Donne, ove si fidanza con Francesco Pozzessere. La relazione termina bruscamente, poco prima del loro già prefissato arrivo all’altare.

Nel mentre, Flora stabilisce di gettarsi anch’ella nel mondo della tv, sfruttando il suo carisma e il suo splendido aspetto, in qualità di testimonial per vari brand: HeM, Miss Bikini ed Ekle.

Percorso televisivo, la carriera della showgirl

La giovane donna si rivela abile ed astuta, e riesce, dopo poco tempo, ad ottenere il suo primo ruolo come presentatrice per trasmissioni, come Supercinema e Oscar dei Porti. Diventa, inoltre, inviata del varietà Oggi Mattina, condotto da Adriana Volpe.

In tempi più recenti, è riuscita anche a rivestire i panni di attrice, conseguendo ruoli minori, in film come Cambio tutto! o La Coppia dei Campioni. Nel 2009, la ritroviamo come concorrente della nona edizione di Tale e Quale Show.

A tutto ciò si aggiunga il fatto che ha sapientemente saputo gestire un profilo Instagram, conquistando un ampio seguito, comprendente oltre 400 000 follower.

Nel 2013, arriva la sua meritata rivincita in amore, quando in spiaggia a Sabaudia, fa la conoscenza del famoso comico italiano Enrico Brignano. Fra i due, nonostante la differenza di età, scoppia subito l’amore.

Dall’unione sono nati due figli: Martina, nata nel 2017 e il fratellino Nicolò, nel 2019. Commovente la storia concernente l’annunciazione del primo figlio in arrivo, al suo compagno.

Dal momento che Brignano colleziona modellini d’auto, la ragazza gli ha fatto credere che, all’interno del pacco consegnatogli, ce ne fosse uno. Ma al momento dello scarto del regalo, il simpaticissimo comico, alla vista di due scarpine all’uncinetto, si è sciolto in lacrime.

Flora Canto oggi

Attualmente, la showgirl in carriera è compagna fedele e mamma felice di due splendidi bimbi, le cui vicende sono spesso narrate su giornali di gossip et similia.

Quando Martina aveva solo pochi mesi, i giornalisti seguivano appassionatamente le divertenti situazioni che caratterizzavano la prima fase di vita della piccola: dal piedino in faccia alla mamma, mentre dorme, al suo rozzo comportamento, durante i suoi primi pasti.

Innamoratissimo il papà che, in una didascalia di una foto ritraente lui, la compagna e la figlia, comparsa sui social, afferma di essere in compagnia delle donne della sua vita.

Dopo il primo parto, Flora ha riconquistato la sua forma atletica quasi subito e ha imparato a scherzare e a prendersi in giro sugli episodi conseguenti la nascita di Martina, con tanto di video e foto.