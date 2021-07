Floriana di Temptation Island 2021: chi è, lavoro, fidanzato Federico

Floriana fa parte di una delle sei coppie che sono appodate a Temptation Island, programma in onda su canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Floriana ha 21 anni. Nata a Palermo, Floriana è fidanzata da 2 anni con Federico Rasa, di circa 13 anni più grande. I due, si sono conosciuti quando Floriana era giovanissima, aveva 19 anni. E’ proprio lei a chiamare Temptation Island perchè non si sente più corteggiata e desiderata dal suo fidanzato. Il rapporto, a detta di Floriana, si è inclinato dopo aver iniziato la convivenza. Federico, dal canto suo, non smentisce quanto dichiarato dalla sua fidanzata, anzi, lui stesso ha più volte ribadito di avere dei dubbi sul suo futuro insieme a Floriana, e di sentirsi spesso “annoiato” quando si trova in sua compagnia.

Floriana di Temptation Island – Scheda

Nome: Floriana

Anno di nascita: 2000

Età: 21 anni

Luogo di nascita: Palermo

Floriana di Temptation Island chi è, vita privata

Floriana è nata a Brindisi, nel 2000, quindi ha 21 anni. Non sappiamo molto sulla sua vita privata, del resto, come anche affermato da lei stessa, si descrive come una persona molto riservata. Attualmente è fidanzata da due anni con Federico Rasa, classe 1987. Floriana e Federico convivono da qualche tempo ma, proprio da quando è iniziata la convivenza, il loro rapporto sembra essersi inclinato a causa della monotonia che è sopraggiunta.

Floriana e Federico Rasa

Floriana e Federico sono una delle sei coppie che hanno scelto di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. I due stanno insieme da 2 anni, e convivono da da qualche tempo. Lui ha 13 anni in più della fidanzata, ma questo gap non sembra essere il problema principale di questa coppia. A decidere di partecipare alla trasmissione è proprio lei, in quanto sembrerebbe che la loro relazione sia cambiata dopo aver iniziato la convivenza. La monotonia e la routine sopraggiunte sembrano aver spento il rapporto che, ovviamente, ne ha risentito. Lo stesso Federico conferma di non esser più sicuro di voler proseguire la relazione, così come è adesso.

Floriana Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno, è iniziata la nuova edizione del programma tv Temptation Island, in onda su canale 5, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, metteranno alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, tra tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie partecipanti, troviamo anche quella formata da Floriana e Federico, con 13 anni di differenza. A chiamare la trasmissione è proprio Floriana che, durante la permanenza nel villaggio ha assistito a video che riprendono il suo fidanzato molto vicino alla single Vincenza, andando, così a confermare i suoi dubbi. Floriana ha affermato più volte di fronte alle sue compagne di viaggio di non voler continuare a stare con una persona così, e di volersi prendere del tempo per valutare con lucidità i comportamenti e le affermazioni di Federico.

Floriana Temptation Island instagram

Al momento, non sappiamo se Floriana abbia un account instagram oppure sia stato momentaneamente disattivato, vista la sua partecipazione a Temptation Island 2021.