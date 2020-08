Focolaio Billionaire, si cercano i clienti ma c’è un problema: dati falsi all’ingresso

I positivi tra il personale del Billionaire sono 58, ma si cercano i circa tremila clienti che hanno frequentato il locale

Il focolaio al Billionaire, il locale di Flavio Briatore a Porto Cervo, si è trasformato negli ultimi giorni in un focolaio di coronavirus. Sono 58 i dipendenti del locale che hanno contratto il virus, tra cui il barman che verserebbe in gravi condizioni, mentre i nuovi casi segnalati ieri in Sardegna sono 53.

Focolaio Billionaire, i clienti hanno fornito dati falsi

Quel che preoccupa, però, è che tra i circa tremila clienti che hanno frequentato il Billionaire possa esserci qualche caso positivo. Tutti dovrebbero essere sottoposti a tampone ma, come riporta Il Messaggero, alcuni di loro sono difficili da rintracciare in quanto avrebbero fornito dei dati falsi all’entrata del locale.

La normativa infatti prevede che i clienti di ristoranti, locali e discoteche vengano tracciati attraverso la raccolta di dati personali (nome, cognome, numero di telefono), così da permettere alle Asl di contattarli nel caso in cui il luogo frequentato diventi un focolaio.

Covid, l’accordo tra Lazio e Sardegna per i controlli

La ricerca dei frequentatori dei luoghi della movida sarda si fa sempre più pressante anche perché circa la metà dei casi positivi registrati ogni giorno nel Lazio avrebbero un qualche legame con i focolai della Sardegna, come riporta l’Ansa. È per questo che le due Regioni hanno formulato un accordo – non ancora firmato – per i controlli prima delle partenze. Nell’accordo è previsto anche un protocollo che permetta il rimpatrio dei positivi a casa loro, dove potranno passare la quarantena.

Nel frattempo, la positività al coronavirus di Flavio Briatore è stata confermata da una nota ufficiale dell’ospedale San Raffaele presso cui è ricoverato l’imprenditore.

