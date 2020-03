Fontana: “Lombardia lasciata sola, sta facendo da sola”

La risposta a Boccia

La Lombardia è stata lasciata da sola. Il presidente della regione, Attilio Fontana, non ci sta alle stoccate del governo e risponde per le rime.

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha sostenuto che “Se l’autonomia è sussidiarietà è un conto, se l’autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è no, perché crolli. Nessuna Regione ce l’avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte”.

Ma replica subito Fontana. “Invito il ministro Boccia a fare il ragionamento inverso. Quale sarebbe la situazione nel Paese se le Regioni non avessero fatto fronte alla emergenza anche nella fase della sottovalutazione del rischio che ha attanagliato il Governo per giorni e giorni?”. “Basti pensare che in Lombardia abbiamo attivato quasi mille terapie intensive da destinare all’emergenza e stiamo lavorando a tutto campo anche per ciò che riguarda le altre necessità. Come ad esempio il reperimento di mascherine e di ventilatori. Mi fermo qui perché in questo momento le energie vanno concentrate in altre più gravi direzioni. Trovo comunque avventate e inopportune, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, le affermazioni del ministro Boccia” replica duramente Fontana.

In Lombardia il grazie va a privati

C’è poco da polemizzare. Moltissima parte delle strutture per l’emergenza sono state acquistate in Lombardia grazie ad ingenti donazioni da parte di privati cittadini, imprenditori, che hanno raccolto in tempi record milioni di euro per consentire l’apertura di ospedali straordinari e l’acquisto di respiratori. Una grande mano, nelle zone di Bergamo, è giunta anche dall’estero: Cina, Russia, Cuba, ed Albania ci hanno inviato, nei limiti delle disponibilità, merce sanitaria, respiratori, aiuti concreti come team di medici ed infermieri e di militari per gestire il territorio.

Lo Stato aveva invece bocciato le proposte di Zaia e Fontana ad inizio febbraio di mettere in quarantena le persone che provenivano dalla Cina. Proposta sostenuta anche da Burioni, ma subito stigmatizzata dal Governo, che temeva ‘derive’ evidentemente di tipo razziale. Le conseguenze son sotto gli occhi di tutti.

