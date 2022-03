Francesca Arena, moglie di Luca Calvani, chi è? Instagram, figlio, Facebook, età

Francesca Arena è la moglie dell’attore e conduttore televisivo Luca Calvani. Di seguito, scopriamo meglio qualcosa su di lei.

Francesca Arena chi è, sua professione, età, Instagram, Facebook

Francesca Arena è nata a Prato nel 1975 ed ha 46 anni, capelli biondi e occhi celesti. Ha una figlia di nome Bianca, è amante della natura nonché della vita e lavora nel mondo dello spettacolo. Il suo nome è salito agli onori della cronaca anche per la storia d’amore con Luca Calvani, che è stato inviato della trasmissione di Tv8 Ogni mattina ma anche ex naufrago e vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2006.

Sul profilo professionale della Arena, si legge che nel 1998 ha iniziato a lavorare in una agenzia di organizzazione di eventi e concerti (la Siddarte srl) come Direttore di produzione: si è fatta le ossa seguendo da subito tour nazionali importanti e tour europei in collaborazione con la D’Alessandro e Galli (summer festival di Lucca).

Francesca ha lavorato a fianco di Giorgio Panariello per 4 anni e nel 2006 ha iniziato la sua collaborazione con l’ufficio stampa di Rai 1, svolgendo mansioni di promoter per tutti i programmi in onda sul canale rai e lavorando con Rai fiction per il lancio e la promozione di serie televisive. Nel 2012 sceglie di tornare nella sua città natale per poter lavorare in una tv locale e in quella circostanza ha prodotto nuovi programmi televisivi rendendo la tv una realtà più territoriale, vicina a tutti e fruibile da un’ampia scala di utenti.

Suo marito Luca Calvani ha riferito di lei in un’intervista a Grazia: “Dice che se l’avessi tradita in diretta con la bellona di turno all’Isola, avrei fatto un carrierone in tv. E invece nei tappeti rossi ho ancora paura di inciampare”.

Francesca Arena ha un profilo Instagram (@arenafra) seguito da 2.503 followers dedicato soprattutto al tempo libero e dove sono comunque rare le foto che la ritraggono insieme al suo compagno. Su Facebook invece non risulta avere un profilo ufficiale.

Francesca Calvani figlia e vita privata

Francesca Arena e Luca Calvani si conoscono da una vita e stanno insieme da tantissimo tempo. Erano già una coppia molto unita e collaudata fin dai tempi de L’Isola dei Famosi, nel 2006. Dalla loro lunga relazione è nata Bianca, l’unica figlia della coppia che è molto spesso presente, ritratta nelle foto pubblicate sui profili social di entrambi.

Oltre ad impegnarsi nel suo lavoro di producer ed autrice televisiva, Francesca sta accanto al suo Luca anche lui di Prato e volto popolare della televisione, protagonista di numerosi programmi e che a gennaio di quest’anno ha debuttato in una nuova avventura. Calvani infatti ha partecipato come giudice alla trasmissione “Cortesie per gli ospiti”, giunta su RealTime alla sedicesima edizione. L’attore e conduttore ha preso il posto dell’architetto ed esperto di interior design Diego Thomas, molto amato dal pubblico.

Come new entry nel programma, Calvani ha affiancato l’esperta di Lifestyle e galateo Csaba della Zorza e lo chef Roberto Valbuzzi: una nuova ed entusiasmante esperienza per l’ex vincitore de l’Isola dei Famosi.