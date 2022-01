Francesca Donato, chi è? Marito, Instagram, biografia, curriculum, contatti

Francesca Donato è una politica italiana nata ad Ancona da una famiglia veneta. Nel corso della sua infanzia è cresciuta in varie città per via di innumerevoli spostamenti: è stata, dunque, a Torino, Padova e Mogliano Veneto. Ha scelto di studiare le lingue al Liceo linguistico “Stanta Caterina da Siena” a Venezia e, dopo essersi diplomatà, ha lavorato per un certo periodo, e in maniera saltuaria, per la Philip Morris International nel ruolo di interprete.

Dopo la scuola decide di iscriversi all’Università di giurisprudenza. Nel 1996 si laurea in suddetta materia all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dopo aver brillantemente conseguito il titolo inzia a praticare l’attività in quel di Padova. Successivamente si sposta a Palermo, dove continua la sua attività forense. La scelta di trasferirsi nel capoluogo siciliano è stata dettata dall’amore per un palermitano: Angelo Onorato. Dalla loro unione sono nati due figli, Salvatore del 1999 e Carolina del 2003. Fino al 2021 lavora a Palermo nel settore civile. L’anno successivo, nel 2013, decide di fondare un’associazione dal titolo “Progetto Eurexit”, per portare avanti tutte quelle critiche rivolte alla moneta europea unica.

[wp_ad_camp_1]

Negli anni successivi svolge diversi lavori: quello di account manager della “Casa Ambienti nella Vita”, poi quello di amministratore della “Desigea srl”, una società industriale di design e progettazione. Con questa società riesce ad avviare un laboratorio di ricerca sito nell’Università di palermo al dipartimento di architettura, che oggi è stato adibito a museo. Il suo volto diventa particolarmente noto grazie alla TV. Viene spesso chiamate per dibattiti pubblici durante le trasmissioni televisive.

La carriera politica di Francesca

Francesca di avvicina al mondo della politica a partire dal 2018. In quell’anno diventa il segretario del circolo della Lega di Palermo e, con questo ruolo, decide di portare avanti l’associazione “Progetto Eurexit”, che diventerà un progetto a scala nazionale. All’interno del parlamento italiano ha ricoperto diversi ruoli: da quello di membro nelle commissioni REGI, ECON, a membro sostituo nella commissione AGRI e nell’assemblea ACP-UE. Nell’ottobre dello scorso anno, però, decide di estromettersi dalla Lega e viene di conseguenza espulsa dall’eurogruppo.

La sua decisione di lasciare la Lega è stata legata anche alle sue opinioni contrarie all’obbligo del green pass. Nel novembre dello stesso anno decide di candidarsi a sindaco delle comunali di Palermo.

Francesca contro il vaccino

Francesca, come molte altre persone in Italia e non solo, si dichiara una no-vax. Contraria alla campagna vaccinale per contrastare la diffusione del coronavirus, il 5 settembre 2021 offende la famiglia di un medico scomparso a causa del covid. Successivamente porge le sue scuse ai famigliari colpiti dalla tragedia, ma continua a ritenersi contraria all’efficacia dei vaccini contro il Covid-19.

Il 5 dicembre 2021, sempre sui siti internet, accussa il colosso di Pfizer, una delle aziende farmaceutiche produttrici del vaccino, di aver venduto dei prodotti molto difettosi e cdecisamente pericolosi per la salute delle persone. Il suo riferimento era alla cabergolina, un medicinale che viene utilizzato da quelle persone che hanno il morbo di Parkinson.