L’universo della televisione italiana si adegua a quelle che sono le mode del tempo proponendo, così, format di vario genere caratterizzati, a loro volta, dalla presenza di professionisti autorevoli che vantano una notevole esperienza nel loro settore di riferimento. Uno di questi si riconduce a Francesca Fagnani, una giornalista di assoluto livello che non disdegna affatto le conduzioni televisive di un certo spessore. Per comprendere meglio quello che è il suo background personale, occorre fare un approfondimento sia sulla sua formazione che sulle tappe più importanti della sua carriera. In più, non mancherà qualche dettaglio relativo alla sua vita privata.

Francesca Fagnani, una giornalista prestata alla TV

Nata a Roma il 25 novembre del 1978, Francesca Fagnani ha vissuto la sua formazione scolastica e accademica inseguendo il sogno di una carriera giornalistica degna di tale nome. Convinta di ciò, Francesca si laurea presso La Sapienza di Roma in Lettere; in aggiunta a ciò, consegue un dottorato in Filologia, estremamente importante per avere una conoscenza totale – oltre che di livello superiore – del lessico e della sintassi. Nel 2001, comincia la sua collaborazione con la Rai che la porta a far parte degli inviati dislocati presso la sede di New York.

Successivamente, Francesca ritorna in Italia per iniziare ad affiancare personalità televisive come Michele Santoro e Giovanni Minoli. L’appeal che la TV esercita nei confronti di Francesca è enorme, a tal punto che le viene affidata la conduzione di un programma denominato Il prezzo. Nel corso di questo format, la giornalista raccoglie i pensieri e le osservazioni di un gruppo di ragazzi che scontano la propria condanna all’interno di un carcere minorile. Il 2018 è l’anno in cui Francesca Fagnani gestisce e conduce su Canale 9 Belve, un format che si focalizza su delle personalità alquanto spregiudicate legate all’universo della politica, della cronaca e dello spettacolo.

Le Iene e la vita privata della giornalista romana

Restando in tema di Belve, c’è da dire che il programma si è poi spostato, nel corso del 2021, sulla Rai. Nel mentre, Francesca Fagnani ha contribuito, in qualità di opinionista, all’approfondimento di diverse tematiche riguardanti la malavita romana sfruttando dei programmi televisivi come Non è l’arena e Quarta Repubblica. Infine, è giunta anche la conduzione – al fianco di Nicola Savino – del popolare show di Italia 1 Le Iene.

In merito alla vita privata della giornalista, c’è da dire che attualmente si lega, a livello sentimentale, al noto giornalista Enrico Mentana. Sebbene i due abbiano vent’anni di differenza, c’è una complicità più unica che rara in grado di accentuare innumerevoli aspetti positivi. Oltre a ciò, Francesca Fagnani afferma che la mancanza di figli, al momento, non è un problema, anche perché la relazione che intrattiene con Enrico Mentana riesce a garantirle tutto ciò di cui ha realmente bisogno.

Sul versante dei social media, la giornalista romana dimostra di essere particolarmente attiva su Instagram. Gli oltre 19mila follower che seguono il suo profilo hanno la possibilità di intravedere innumerevoli foto relative alla vita privata di Francesca che fanno il paio con alcune istantanee appartenenti alla sua sfera professionale.