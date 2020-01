Francesca Fioretti ritrova il sorriso dopo la perdita del suo amato Astori. I fan commossi: «Riprenditi la tua vita»

By

Una foto scattata completamente in bianco e nero elegante con tanto di sorrido convinto e sincero. La bellissima Francesca Fioretti con l’ultimo post pubblicato sul social Instagram pare voler dare una volta per tutte svolta alla sua vita sconvolta del tutto due anni fa dalla morte del suo amato Davide Astori, papà della figlia. Astori, all’epoca giocatore della Fiorentina, è stato trovato privo di vita in un albero di Udine la domenica prima del match della sua squadra contro la compagine friulana.

«Fallo. Ora , però e con coraggio», è quanto scrive nel testo e i follower si emozionano con tantissimi mi piace e messaggi. «Riprenditi la tua vita» scrivono in tanti, un incoraggiamento a tutti gli effetti per Francesca a superare del tutto un trauma come la perdita della persona che amava alla follia.

