Francesca Manzini: chi è, vita privata, carriera

Francesca Manzini è un’imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva italiana, di 30 anni. Molti di voi la ricorderanno per aver partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities e a Tale e Quale Show. Figlia d’arte, nel mese di marzo 2021, l’abbiamo vista al fianco di Gerry Scotti dietro al bancone di Striscia la Notizia.

Chi è Francesca Manzini

Nome: Francesca

Cognome: Manzini

Età: 30 Anni

Data di nascita: 10 Agosto 1990

Segno zodiacale: Leone

Professione: Imitatrice e conduttrice

Luogo di nascita: Roma

Profilo Instagram ufficiale: @f_manza1

Vita Privata

Nata il 10 agosto 1990 a Roma, è figlia del team manager della Lazio Maurizio, sorella della doppiatrice Lilli e nipote del doppiatore Arturo Dominici. Una passione quella per la recitazione e l’imitazione che la portano a entrare molto presto nel mondo dello spettacolo. Molto gelosa della sua vita privata, Francesca non nasconde però la sua relazione con Christian Vitelli, spesso presente sul suo profilo Instagram.

Lavoro e Carriera

Francesca inizia la sua gavetta all’interno di alcuni villaggi turistici romani, in attesa della grande opportunità che arriva nel 2009, quando debutterà per la prima volta in televisione, nel programma di Rai Uno Festa italiana, imitando Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Da li, proseguiranno una serie di presenze sul grande schermo, dal programma televisivo Gli sgommati, in onda su Sky Uno, alla partecipazione in una puntata del quiz Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis. Nel 2016, inizia la sua carriera in radio insieme a Rossella Brescia e Barty Colucci nel programma Tutti Pazzi per RDS in onda su Radio Dimensione Suono. Due anni dopo, condurrà il programma da sola, accanto a Max Pagani. La notorietà arriva nel 2019, quando partecipa alla prima edizione del talent show Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi. Si presenterà come cantante e ballerina, ma non riuscirà a raggiungere il serale. Sempre nel 2019, grazie al Premio Simpatia, entra nel cast di Striscia la notizia, dove si fa subito notare per alcune perfette imitazioni di Mara Venier. Nel 2020, partecipa a Tale e Quale Show, ma anche questa esperienza nel talent termina abbastanza presto. Fino a qualche tempo fa, ha condotto Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti.

Francesca Manzini Instagram

Francesca Manzini, sul suo riflo instagram, vanta 190 mila follower. Sul suo profilo pubblico, è possibile notare come Francesca ami condividere con i suoi fan momenti di lavoro, imitazioni e qualche scatto di vita privata.