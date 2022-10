Francesca Pascale, chi è? Turci, biografia, compagna

Francesca Pascale è stata, per molti anni, la compagna di Silvio Berlusconi, accompagnadolo nelle uscite pubbliche e mantenendo sempre un profilo basso, mai sopra le righe, che tuttavia non gli ha impedito una forte popolarità mediatica. La Pascale è stata anche in prima linea in manifestazioni per testimoniare tutta la sua vicinanza all’ illustre compagno, nel caso vi erano problemi in ambito politico. Dopo la rottura del suo fidanzamento con Berlusconi, la Pascale ha deciso di fare “coming out” e di dichiarare al pubblico le proprie tendenze sessuali. La napoletana, infatti, non ha nascosto di essere bisessuale e ha sposato, dopo poco tempo, la cantante Paola Turci. La coppia mostra di essere molto affiatata e un incidente accorso poco tempo fa alla cantante ha fatto molto preoccupare la moglie, anche se tutto si è risolto per il meglio senza gravi conseguenze, nonostante un trauma cranico.

Francesca Pascale, biografia

Francesca Pascale nasce a Napoli, il 15 luglio 1985. La ragazza, sin dall’ adolescenza, ha uno spiccato senso della politica che tenta di migliorare attraverso gli studi. Infatti, dopo le scuole superiori, si iscrive all’ università di scienze politiche, per fare in modo che la sua passione possa avere basi solide e conoscere la storia in maniera molto dettagliata. La Pascale, nonostante studi con assiduità, riesce comunque a partecipare alle trasmissioni di Oscar Di Maio, noto cabarettista napoletano, che le affida il ruolo di soubrette nella sua trasmissione “telecafone” , in onda su un’ emittente regionale. La ragazza si fa notare per la sua spigliatezza, non temendo il confronto con il suo pigmalione. I suoi detrattori le ricordano sempre un famoso video con una nota marca di gelato, il calippo, ma la showgirl ha sempre liquidato queste critiche come “sciocchezze”, continuando imperterrita nella sua scalata verso il successo.

La carriera politica

I suoi passaggi televisivi, uniti alla bellezza e all’ ottima dialettica, fanno in modo che non passi inosservata. A soli 21 anni si candida alle elezioni municipali di Napoli, sfruttando al meglio la sua immagine di successo. Incontra Silvio Berlusconi nel 2006. E’ il classico colpo di fulmine. La ragazza fa di tutto per mettersi in mostra agli occhi del fondatore del partito di Forza Italia, dandogli il suo numero di telefono. Dopo di ciò, fonda il comitato “Silvio ci manchi” e riesce a entrare nel consiglio della Provincia di Napoli con il Popolo delle Libertà.

La relazione con Berlusconi

La giovane donna s’ innamora di Berlusconi e i contatti tra i due sono continui e molto fitti. Tuttavia, la Pascale non vuole dichiararsi in pubblico, almeno sino a quando Berlusconoi sarà sposato con Veronica Lario. Ottenuto il divorzio, la Pascale decide di farsi avanti, nonostante la contrarietà dei genitori per la differenza di età. Subito dopo l’ aggressione subita da Berlusconi in piazza del Duomo, a Milano, da parte di un uomo instabile mentalmente, la Pascale si mostra vicino al leader a tutte le ore e il suo fidanzamento viene ufficializzato nel 2012 dallo stesso Berlusconi. da questo momento verranno anni in cui la Pascale verrà anche imitata e presa in giro da note attrici comiche, aggiungendo che queste imitazioni “la divertono moltissimo”, mostrando molta autoironia. Nel 2020 avviene la fine della sua storia con l’ anziano leader e la Pascale decide di non nascondersi ulteriormente dichiarando, corrisposta, il suo amore per Paola Turci che sposerà nel luglio del 2022.