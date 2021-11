Francesca Sofia Novello: chi è la compagna di Valentino Rossi? Età, carriera, gravidanza

Francesca Sofia Novello è una modella italiana, di 28 anni, nata ad Arese, in Lombardia, il 13 ottobre del 1993. Inizia giovanissima la sua carriera, come modella di intimo, una carriera avviata che la porta anche a viaggiare molto in giro per il mondo. Ma, la popolarità della Novello, in questi ultimi giorni è legata alla sua relazione con il campione pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano, Valentino Rossi. I due diventeranno presto genitori di una bambina. L’annuncio è diventato virale, la coppia ha pubblicato una loro foto sui social con Rossi vestito da medico, per via del suo soprannome “The Doctor”, che “visita” il pancione della sua compagna. La data di nascita della prima figlia di Valentino Rossi, 42 anni, e Francesca Sofia Novello, 28, è ancora top secret.

Francesca Sofia Novello fidanzata di Valentino Rossi

Nome: Francesca Sofia

Cognome: Novello

Data di nascita: 13 ottobre 1993

Età: 28 anni

Luogo di nascita: Arese

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: modella

Partner: Valentino Rossi

Profilo instagram ufficiale: @francescasofianovello

Francesca Sofia Novello chi è, data di nascita, infanzia

Francesca Sofia Novello è una modella italiana, di 28 anni, nata ad Arese, in Lombardia, il 13 ottobre del 1993. Inizia giovanissima la sua carriera, come modella di intimo, una carriera avviata che la porta anche a viaggiare molto in giro per il mondo. Parallelamente al lavoro da modella, si diploma al liceo scientifico della sua città e si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza. Esordisce nel mondo della moda quando ha solo 16 anni, per poi muovere i primi passi nel mondo della tv a 21 anni.

Francesca Sofia Novello carriera

Il suo esordio nel mondo della tv risale al 2014, quando partecipa al programma di Italia 1 condotto da Piero Chiambretti, Chiambretti Supermarket. Nel 2020 la rivediamo al Festival di Sanremo, come valletta al fianco di Amadeus.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si incontrano durante una gara a Monza, dove la Novello riapre il ruolo di ombrellino. La coppia, con bel 15 anni di differenza, si innamora e a breve diventeranno genitori della loro primogenita, una femminuccia di cui ancora non si conosce il nome. La coppia, del resto, è sempre stata molto riservata e lontana dai riflettori mediatici ma la gravidanza ha riacceso l’attenzione dei media, avvenuta a poca distanza dall’annuncio, del campione, del suo ritiro dalle corse.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi gravidanza

È stato proprio Rossi, il 18 agosto 2021, su Instagram ad annunciare che stava per diventare padre: Francesca Sofia aspetta una bambina! L’annuncio è diventato virale, la coppia ha pubblicato una loro foto sui social con Rossi vestito da medico, per via del suo soprannome “The Doctor”, che “visita” il pancione della sua compagna. La data di nascita della prima figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è ancora top secret.

Francesca Sofia Novello instagram

Francesca Sofia Novello ha un profilo instagram con oltre 500 mila follower con cui condivide gli scatti quotidiani.