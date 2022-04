Francesco Chiofalo, chi è? Oggi, Temptation Island, Instagram, fidanzata, malattia

Personal trainer romano, noto al pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Temptation Island, Francesco Chiofalo è un ragazzo poco più che trentenne diventato, grazie al piccolo schermo, influencer, modello ed è amante di sport e tatuaggi. Insieme alla sua famiglia gestisce anche una Guesthouse nella Capitale.

Cosa fa oggi Francesco Chiofalo

Temptation Island gli ha dato la notorietà ma Francesco non si lascia certo scappare l’occasione di partecipare ad altri programmi tv. Ad oggi infatti fa molto parlare di se grazie alla partecipazione allo show di Italia 1 “La Pupa e il secchione” nella veste del pupo, di cui è uno degli indiscussi protagonisti, anche grazie alle sua spiccata personalità che non lo fa passare di certo inosservato.

La partecipazione a Temptation Island

Nel 2017 Francesco Chiofalo ha partecipato al reality firmato dalla redazione di Maria De Filippi, insieme alla sua allora fidanzata Selavaggia Roma. Dopo il reality i due, duramente messi alla prova dagli eventi accaduti all’interno del villaggio, si sono lasciati. Francesco è stato tentato da Mila Suarez, l’ex fidanzata di Alex Belli e da Roberta Carluccio.

La stessa Maria De Filippi dopo la partecipazione al programma li ha invitati a Uomini & Donne per raccontare l’accaduto in modo da cercare un chiarimento. Ma nulla di fatto, i due hanno continuato i loro percorsi di vita separatamente.

Il suo profilo Instagram

Il profilo Instagram di Francesco va fortissimo, tanto da vantare ben oltre 1,6 milioni di follower.

Ad arricchire il suo profilo gli interessi e le passioni del romano, con post relativi al suo lavoro di modello e di personal trainer. Le stories sono generalmente impiegate per sponsorizzare i brand di cui si fa portavoce.

E per completare il profilo non potevano mancare alcune foto di famiglia, in particolare con la mamma, a cui è molto legato e con la sua attuale fidanzata Drusilla Gucci.

Chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo

Drusille Gucci è la fidanzata di Francesco oramai dal giugno del 2021. La ragazza è una delle eredi dei Gucci, la nota famiglia della casa di moda a cui è stato dedicato anche un film con Lady Gaga, ed è anche un ex naufraga de L’Isola dei famosi.

In questo periodo anche lei è tornata a far parlare di se grazie alla partecipazione del fidanzato a “La pupa e il secchione”. Pare infatti che la ragazza non abbia affatto gradito taluni atteggiamenti del ragazzo nei confronti di Malena La Pugliese (anche lei concorrente del reality).

Drusilla non è certo rimasta a guardare passivamente lo spettacolo e attraverso i social ha prima dichiarato di volersi prendere una pausa da Francesco, poi di volerlo lasciare, fino ad arrivare ad un confronto molto acceso in trasmissione: supereranno la crisi? Stando a quanto riportato da alcune testate, pare proprio di si.

La malattia

A gennaio 2019 Francesco ha dovuto affrontare un momento piuttosto preoccupante. Dopo una serie di visite, infatti, attraverso i social comunicò ai suoi fan di doversi sottoporre ad un intervento per la rimozione di un tumore al cervello (per fortuna benigno). L’intervento, come sappiamo, andò bene e ad oggi Francesco è tornato a vivere la vita di sempre.