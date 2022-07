Francesco Mogol chi è? Fidanzata, età, Isola Dei Famosi

Francesco Mogol è un conduttore radiofonico molto conosciuto ed è nato il 22 giugno del 1979. Inoltre è figlio d’arte del famoso compositore musicale e paroliere Mogol.

Francesco ha la medesima immensa passione musicale del padre, ereditata proprio da lui. Difatti, già in giovane età Francesco ha iniziato a cimentarsi nella scrittura di canzoni e, a soli 15 anni, alcuni dei suoi testi sono stati scelti per dare vita a canzoni di artisti ormai affermati.

Alcune di queste sono Questo grande pasticcio, cantata dal grandissimo Gianni Morandi. E Come un’amante, cantata dal vincitore del talent di Canale 5 Amici del 2006 Antonino Spadaccino, e presentata da lui durante l’edizione del Festival di Sanremo del 2008 tra le Nuove Proposte.

In tanti però non sono al corrente del fatto che Francesco Mogol, prima di affermarsi nel settore musicale, ha provato a diventare un calciatore. Difatti per diversi anni ha fatto il portiere presso il Mantova e la Ternana.

Successivamente Francesco Mogol si è dedicato alle lezioni di chitarra e nel 2009 ha condotto un programma radiofonico con cui ha raggiunto un notevole successo.

In più, da diversi anni, Francesco Mogol è ospite nelle vesti di opinionista in varie trasmissioni in televisione come per esempio Vieni da me, il programma televisivo condotto da Caterina Balivo. Così come nel programma presentato da Federica Panicucci, ovvero Mattino Cinque. Rimanendo sempre nell’ambito televisivo, nel 2011 Francesco ha partecipato anche al reality show L’Isola Dei Famosi.

Chi è la fidanzata di Francesco?

Parlando invece della vita sentimentale di Francesco Mogol, ciò che si sa è che pare fosse fidanzato con una ragazza molto più giovane di lui, ovvero la modella Sofia Bargato.

Francesco, tuttavia, non ama parlare molto della sua vita privata. Pertanto non si sa con esattezza se siano stati effettivamente insieme in passato e se siano ancora oggi una coppia.

Curiosità su Francesco Mogol

Il cognome di Francesco è diventato Rapetti Mogol soltanto nel 2007, dopo un provvedimento del Ministero della Repubblica. Il padre, dopo la fine del suo legame con la prima moglie, ha avuto una relazione sentimentale con la poetessa e pittrice Gabriella Marazzi, dalla quale ha avuto Francesco che è il suo quartogenito.

Francesco, nel corso di alcune sue interviste, ha detto di aver sempre avvertito la responsabilità del cognome così importante che portava e che, inoltre, l’ha condizionato enormemente in tante sue scelte.

Nell’anno 2008 Francesco Mogol è entrato a far parte della Nazionale Italiana Cantanti, fondata proprio dal padre nel 1975.

Per quanto concerne la sua presenza sui social, Francesco Mogol è molto apprezzato e seguito sul suo profilo di Instagram, con il nome @francescorapettimogol, in cui pubblica i diversi dietro le quinte dei suoi progetti a livello televisivo.

Differentemente da tanti altri “figli di”, Francesco Rapetti Mogol attualmente è un uomo che ha la classica testa sulle spalle, che ha deciso di intraprendere la propria strada e il proprio percorso nel settore lavorativo, senza basarsi sulla sua provenienza ma rispettando il cognome e il padre. E con una particolare attenzione e protezione verso il proprio privato.