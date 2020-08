By

Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati della figlia Isabel: «Mammamia che bella». Con uno scatto sui social la famiglia dell’ex capitano dellal Roma conquista i social; l’immagine postata su Instagram in cui la mamma e la figlia, sorridenti, giocano in acqua.

Lo scatto, apparso sul profilo della showgirl con la didascalia «LIFE», ha fatto immediatamente il pieno di like e commenti da parte di fan estasiati per la bellezza dell’immagine, in grado di ritrarre la tenera complicità fra madre e figlia. Fra i tanti commenti spicca, naturalmente, quello del papà che scrive: «Mammamia che bella!».

Ma quello Totti non è l’unico commento “vip” al post. Bianca Guaccero, da buona collega di Ilary, commenta: «Meraviglia!». Si aggiunge anche Jonathan Kashanian che definisce la foto «una pubblicità», riferendosi alla bellezza della posa, tanto perfetta da sembrare pensata per uno spot pubblicitario. Il post arriva a pochi giorni di distanza dalla polemica con il settimanale “Gente”, che aveva pubblicato in copertina la foto della prima figlia di Ilary e Totti, Chanel, scatenando l’indignazione dei genitori.

