Francesco Totti e Ilary Blasi, quanto amore sulla neve per una delle coppie più belle del mondo

Sempre insieme. Totti e Ilary Blasi in vacanza sulla neve condividono con i moltissimi fan i loro momenti di divertimento, dalle discese spericolate con gli scii fino ad arrivare a super colazioni insieme agli amici più stretti.

Son una delle migliori coppie in circolazione del mondo dello spettacolo e ogni occasione è buona per una nuova dichiarazione d’amore. Questa volta Ilary ha scelto la sintesi di due cuori messi vicini per descrivere quello che prova per l’ex capitano giallorosso.

Sono spostati ormai da 20 anni, ma si amano ancora come due ragazzini. Nel frattempo si stanno godendo la settimana bianca, la Blasi super sensuale anche in tenuta da scii: Totti è pazzo di lei.

