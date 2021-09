Francia, contraccezione gratis per le donne fino ai 25 anni

Arriva dalla Francia una svolta di grande importanza per la sessualità femminile: come si può leggere sulle pagine di ANSA, il Ministro della Salute Olivier Véran ha annunciato che, nel Paese, i contraccettivi saranno gratis per le donne fino ai 25 anni. Fino ad ora, lo Stato se ne faceva carico solo fino ai 18.

Intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva France 2, il numero uno del sopra citato dicastero ha fatto presente che lo Stato si farà carico sia delle spese riguardante l’acquisto effettivo dei contraccettivi ormonali, sia degli esami necessari alla loro prescrizione.

Véran ha altresì fatto presente il calo nel ricorso alla contraccezione da parte delle giovani donne, sottolineando che, in molti casi, il primo motivo è di natura finanziaria e definendo la cosa “inaccettabile”.

Il Ministro della Salute ha specificato che il limite anagrafico per la copertura delle spese di contraccezione da parte dello Stato è fissato a 25 anni in quanto si tratta di un’età a una maggiore autonomia in termini “vita economica, sociale e di reddito”.

Ha parlato pure dei costi per le casse pubbliche, che potrebbero raggiungere i 21 milioni di euro. La gratuità della contraccezione per le under 25 in Francia sarà realtà concreta dal 1° gennaio 2022.