Francisco Goya, ecco la mostra online dedicata al pittore

Online la mostra dedicata a Francisco Goya

Il lungo periodo di pandemia non ci permette, purtroppo, di poter vedere dal vivo le opere dei nostri artisti preferiti, e non solo. Per questo motivo, Google ha inaugurato da un po’ un interessante servizio online, Arts & Culture, dove, comodamente da casa – e in maniera gratuita – potrete assistere a un’ampia selezione di quadri, statue, documenti, foto ecc… tra i più disparati personaggi icone del nostro tempo.

Tutto quello che dovete fare è collegarvi al sito: https://artsandculture.google.com/project

Come da titolo, in questa rassegna online sono presenti anche i quadri del pittore Francisco Goya, in una selezione di ben 902 opere.

Non vi resta altro che sedervi sul divano e immergervi in questo fantastico viaggio!

Chi era Francisco Goya

Francisco José de Goya y Lucientes (Fuendetodos, 30 marzo 1746 – Bordeaux, 16 aprile 1828) è stato un pittore e incisore spagnolo. Considerato il pioniere dell’arte moderna, è stato il più grande pittore spagnolo del suo tempo.

Compiuti i diciassette anni Goya, spinto dalla volontà di dipingere autonomamente, si trasferì a Madrid al seguito del condiscepolo Francisco Bayeu. Madrid all’epoca era una città ricca di fermenti artistici, grazie all’illuminato regno di Carlo III di Spagna, che vi aveva accentrato artisti di grande nome, primi fra tutti il neoclassico Anton Raphael Mengs e il tedoforo del rococò Giovan Battista Tiepolo, entrambi attivi nel cantiere del Palacio Real.

La versatilità dell’estro creativo di Goya fa sì che egli sia un artista difficilmente inseribile entro i ristretti orizzonti di una definita corrente artistica. I quadri di Goya, infatti, risentono congiuntamente delle sue aspirazioni illuministe-razionali e di impulsi irrazionalistici già romantici. L’artista è ben consapevole di questo suo dualismo tra sentimento e ragione e si propone così di superare il perfezionismo tipico dello stile neoclassico e di raffigurare scene tratte dalla realtà quotidiana o dalla sua immaginifica fantasia, aprendo così la strada al Realismo e al Romanticismo. È in questo modo che Goya matura uno stile molto autonomo e originale, svincolato dagli schematismi accademici e animato da una grande libertà d’espressione e da un linguaggio grintoso, pieno di vigore, sottilmente ironico.