Franco Battiato: chi era, carriera, lutto

Franco Battiato, all’anagrafe Francesco Battiato, è stato un cantautore, compositore e musicista. La sua musica l’ha portato a esser definito un maestro della musica italiana. Franco Battiato si è spento il 18 maggio 2021, all’età di 76 anni nella sua casa a Milo. I funerali, come un po’ la sua vita, si terranno nel massimo della riservatezza desiderata dalla famiglia e, probabilmente, dall’artista stesso.

Chi era Franco Battiato

Nome: Francesco

Cognome: Battiato

Nome d’arte: Franco Battiato

Luogo di nascita: Jonia, in Sicilia

Età: 76 anni

Segno zodiacale: Ariete

Biografia

Franco Battiato, all’anagrafe Francesco Battiato, è nato a Jonia, in Sicilia, il 23 marzo 1945. Battiato non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Sappiamo che era vegetariano. Legatissimo alla madre Grazia, scomparsa nel 1994, Battiato non è mai stato un amante della vita mondana, molto riservato, ha scelto di vivere sull’eremo siciliano di Milo alle pendici dell’Etna. Sembra che come vicino di casa, ebbe per molti anni, il grande Lucio Dalla. Il fratello di Battiato, Michele, è stato consigliere comunale repubblicano di Milano.

Carriera

Franco Battiato è stato un grande artista, che ha fatto parlare molto di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Ha impresso un’impronta molto forte nel panorama della musica italiana, donando sperimentazione e innovazione. Tra le sue canzoni più famose, ricordiamo La cura. I suoi testi sono sempre stati il riflesso delle sue credenze, fra cui l’esoterismo e la teoretica filosofica. Ma la sua carriera, oltre alla musica, si è allargata anche al cinema e alla pittura.

Riconoscimenti

Franco Battiato è stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe e un Premio Tenco. Tra novembre 2012 e marzo 2013 è stato nominato assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta, senza voler ricevere alcun compenso in cambio.

La malattia di Franco Battiato

Tutto iniziò nel 2018 quando iniziarono a girare voci sulla presunta malattia dell’artista. Si pensò che avesse l’Alzheimer, anche se la famiglia non ha mai confermato nulla a riguardo.

L’addio a Franco Battiato

Franco Battiato è venuto a mancare il 18 maggio 2021, nella sua casa a Milo. La famiglia, per rispettare la riservatezza dell’artista, ha fatto sapere che anche i funerali, si svolgeranno nel massimo della riservatezza.

Franco Battiato La cura