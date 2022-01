Frasi e immagini Buongiorno e Buon Lunedì: le più belle del 10 gennaio 2022

Ok, il weekend è terminato e con esso anche il relax e il divertimento. Ma, se già il lunedì è un giorno difficile, quello di oggi sicuramente li batte tutti. Già, perchè è il primo lunedì subito dopo le festività. Dopo riposo e giorni di festa, ecco che si torna alla normalità tutto in un botto. Quindi, il buongiorno di oggi deve essere davvero speciale. Quela modo migliore se non quello di augurare un buongiorno originale? Per rallegrare il più possibile questa giornata vi consigliamo di inviare delle immagini di buongiorno buon lunedì! Di seguito vi proponiamo tantissime idee per augurare buongiorno lunedì a chi volete bene, per regalare un sorriso. Del resto, augurare un buon inizio di settimana sarà sicuramente gradito!

Buongiorno e Buon Lunedì immagini simpatiche

L’epifania è passata e con essa anche tutte le feste. Da oggi, si ricomincia con il tran tran quotidiano. Un’idea originale per sorprendere i vostri contatti, potrebbe essere quella di inviare immagini buon lunedì spiritose. Che sia con un augurio inviato o ricevuto, questo lunedì deve diventare speciale. Quindi ecco per voi alcune immagini buon lunedì divertente da inviare a parenti e amici.